OCA obtuvo una prórroga de 45 días hábiles para negociar con sus acreedores.

La empresa de logística y correo OCA Log S.A. obtuvo una nueva prórroga judicial para negociar con sus acreedores, en el marco del concurso preventivo que atraviesa. El Juzgado Comercial N° 22 concedió una extensión de 45 días hábiles a partir del 3 de diciembre, por lo que el período de exclusividad se extenderá hasta febrero de 2027.

La resolución se adoptó durante una audiencia informativa celebrada el jueves 26 de noviembre, en la que la compañía del empresario Leonardo Scatturice informó que cuenta con 100 conformidades de acreedores y mantiene negociaciones para conseguir las adhesiones restantes.

El pedido de extensión del plazo recibió la conformidad de las sindicaturas General y Verificante, que intervienen en el proceso concursal.

Reclamos por las demoras en el pago de salarios

Según el acta de la audiencia a la que accedió InfoGremiales, participaron representantes legales de la empresa, las sindicaturas, autoridades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), acreedores laborales y dirigentes gremiales.

El secretario general de la Asociación de Empleados de Correos Privados (AECPRA), Daniel Palladino, expuso las dificultades económicas que enfrentan los trabajadores debido a las demoras en el cobro de sus haberes.

El dirigente solicitó que el cumplimiento de las obligaciones salariales sea una prioridad para OCA y propuso coordinar esfuerzos entre las partes para regularizar los pagos.

Desde el sindicato señalaron que no existía una situación de conflicto promovida por los trabajadores, sino dificultades para sostenerse económicamente con los ingresos percibidos. A la audiencia no asistieron representantes de camioneros ni de fleteros.

OCA reconoció problemas en la distribución de paquetes

Durante la audiencia, los representantes de la compañía reconocieron la existencia de dificultades operativas vinculadas con la situación laboral y la intervención de distintos sindicatos.

En ese contexto, la empresa admitió la paralización parcial de algunas de sus plantas, además de inconvenientes con clientes en la distribución de paquetes y otros servicios logísticos.

Por otra parte, el tribunal otorgó un plazo de cinco días a la concursada y a las sindicaturas para responder a la presentación realizada por AECPRA.

La empresa tendrá plazo hasta febrero de 2027

Con la nueva prórroga judicial, OCA dispondrá de 45 días hábiles adicionales para continuar las negociaciones y obtener las conformidades necesarias para avanzar con su propuesta de pago.

El período de exclusividad tenía como fecha de vencimiento original el 3 de diciembre. La extensión permitirá a la firma continuar las tratativas con sus acreedores, mientras permanecen pendientes los reclamos salariales y las dificultades operativas reconocidas durante la audiencia.