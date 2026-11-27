Puma cerró esta semana su fábrica de Chamical, en La Rioja, y despidió a los últimos 50 trabajadores del establecimiento. La planta elaboraba un insumo para botines que la compañía comenzará a importar.

La empresa mantendrá la producción de calzado en su fábrica del Parque Industrial de la capital provincial. Ese establecimiento cuenta actualmente con unos 490 empleados y trabaja en un turno, cuando anteriormente llegó a operar con tres.

Según publicó Ámbito, la firma explicó que la decisión responde a “un proceso de consolidación productiva”. La secretaria de Trabajo riojana, Myriam Espinosa, confirmó el cierre y detalló las condiciones acordadas para las desvinculaciones.

Qué cobrarán los trabajadores despedidos

Los empleados recibirán el 100% de las indemnizaciones correspondientes por ley y una gratificación extraordinaria del 20%. De acuerdo con Espinosa, la propuesta fue aceptada por los trabajadores, muchos de los cuales acumulan entre 20 y 30 años de antigüedad.

La funcionaria atribuyó la reestructuración a la apertura de las importaciones y a la caída del consumo. También advirtió que la compañía dispone de stock para aproximadamente un año, en un contexto de menores ventas.

El cierre profundiza la reducción de la estructura de Puma en el país, que desde 2024 atravesó despidos y retiros voluntarios. La continuidad de la otra fábrica fue ratificada por la empresa, aunque con una dotación inferior a la de años anteriores.

Las inversiones y los acuerdos previos al cierre

La compañía tiene presencia industrial en La Rioja desde 1981 y llegó a contar con cuatro establecimientos en la provincia. Entre 2018 y 2019 cerró las plantas de Chilecito y Sanagasta, antes de retomar inversiones desde 2020.

En abril de 2023, Puma inauguró dos líneas de producción con un desembolso de US$7 millones. Por entonces, empleaba a 978 trabajadores en la provincia y registraba una fabricación de 3,5 millones de pares anuales.

Tras nuevas desvinculaciones en 2025, la empresa y la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado acordaron reducir una hora diaria de trabajo, con una disminución salarial. A cambio, la firma se comprometió a preservar los puestos de producción de La Rioja y Chamical durante el resto de aquel año.

Una industria con menor producción

La producción de calzado y sus partes acumuló una caída interanual del 22,6% entre enero y septiembre de 2026, según los datos del INDEC citados en el informe. La Cámara de la Industria del Calzado estima que este año se fabricarían unos 60 millones de pares, frente a 80,4 millones en 2025.

Las importaciones también bajaron respecto de 2025, aunque permanecieron por encima de 2024. En los primeros nueve meses ingresaron 22,7 millones de kilos de calzado y sus partes, mientras el precio promedio por kilo pasó de US$25,47 en 2024 a US$20,02 este año.

En ese escenario también se conoció el cierre productivo de Arluchi, fabricante de IDS Suelas en Chivilcoy. La empresa dejará de fabricar el próximo lunes, trasladará esa actividad a Brasil y conservará tres empleados en Argentina para comercializar productos importados.