Industria textil: las importaciones ganaron terreno y la actividad cayó más del 20% en 2026

La actividad de la industria textil argentina cayó un 20,8% entre enero y agosto de 2026 frente al mismo período del año pasado. En paralelo, la cadena textil, de indumentaria y calzado perdió 28.818 puestos de trabajo registrados entre diciembre de 2023 y julio de 2026, según el relevamiento que la Fundación Pro Tejer presentó en ProTextil 2026.

En comparación con los primeros ocho meses de 2023, la producción textil se redujo un 33,9%. El uso de la capacidad instalada se ubicó en el 40,6%, el nivel más bajo de la serie que presentó la entidad, con excepción de 2020, durante la pandemia.

La caída del empleo registrado en la cadena fue del 23,9%. Según la fundación, los puestos perdidos representaron casi un tercio de la reducción del empleo industrial en el país durante el período relevado.

Cuántos establecimientos perdió la cadena textil

Entre diciembre de 2023 y julio de 2026, la cadena perdió 1.090 establecimientos industriales, una baja del 17,7%. En el mismo período, el comercio vinculado al sector registró 3.804 establecimientos menos, una reducción del 17,8%.

Pro Tejer señaló que la industria textil enfrenta una demanda interna más débil y dificultades para sostener sus costos. Según los datos que presentó, las ventas en supermercados bajaron un 16,2% y las de los centros comerciales, un 28,5% frente a los primeros ocho meses de 2023.

El informe también registró una pérdida de poder adquisitivo en ese período. En términos reales, el salario privado registrado cayó un 4%, el del sector público un 25% y la jubilación mínima, con el bono incluido, un 10%.

Cómo cambió el peso de las importaciones

La Fundación Pro Tejer estimó que los productos importados pasaron de representar históricamente cerca de la mitad del abastecimiento del mercado interno a explicar alrededor del 70%. La participación de la producción nacional quedó en torno al 30%.

Entre enero y septiembre de 2026, las importaciones de indumentaria aumentaron un 46% en toneladas respecto del mismo período de 2025. En el caso de las confecciones para el hogar, el volumen importado creció un 209%.

Las compras al exterior realizadas mediante servicios de courier sumaron US$960 millones en esos nueve meses, según el informe. El monto fue un 60% superior al de igual período de 2025 y equivalió a 6,3 veces el registrado en 2024.

Qué reclamó Pro Tejer al Gobierno

Luciano Galfione, presidente de la Fundación Pro Tejer, pidió medidas para sostener la producción nacional. Reconoció la importancia de la estabilidad macroeconómica y la baja de la inflación, aunque sostuvo que esas condiciones son insuficientes para recuperar la actividad de la industria textil.

“Es la Argentina la que tiene un problema de competitividad”, afirmó Galfione al referirse al precio de la ropa. Entre los costos que inciden en el valor final mencionó los impuestos, la logística, el financiamiento, los alquileres comerciales y la intermediación.

Galfione también cuestionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). A su juicio, las exigencias de integración con proveedores nacionales son insuficientes y eso podría limitar el impacto de las inversiones sobre las pymes.