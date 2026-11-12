Colón registró más de 31.000 pernoctes durante la visita del Papa León XIV a Paysandú

La visita del Papa León XIV a Paysandú impulsó el movimiento turístico en Colón, que registró 31.200 pernoctes entre el 6 y el 11 de noviembre. La ocupación hotelera alcanzó el 60% durante el fin de semana y hubo actividad en comercios, restaurantes y atractivos turísticos.
Colón registró 31.200 pernoctes durante la visita del Papa León XIV a Paysandú, Uruguay, según las estimaciones preliminares difundidas por la Secretaría de Turismo y Cultura municipal.
El movimiento turístico se concentró entre el 6 y el 11 de noviembre, período en el que la ciudad entrerriana recibió visitantes que participaron de las actividades religiosas y otros que aprovecharon las propuestas recreativas, gastronómicas y culturales.
De acuerdo con el relevamiento oficial, la ocupación promedio de los alojamientos alcanzó el 60% durante el viernes, sábado y domingo. En tanto, durante el lunes y martes, el nivel de reservas y ocupación se ubicó alrededor del 30%, en coincidencia con la disminución del movimiento turístico posterior al fin de semana.
A los visitantes que permanecieron alojados se sumaron excursionistas que llegaron durante el día, entre ellos turistas provenientes de Uruguay. Esta circulación generó actividad en distintos sectores de la economía local, principalmente establecimientos gastronómicos, comercios y prestadores de servicios turísticos.
La visita del Papa León XIV impulsó el movimiento fronterizo
La cercanía geográfica entre Colón y Paysandú convirtió a la ciudad entrerriana en un punto de alojamiento y tránsito para quienes viajaron a participar de las celebraciones encabezadas por el pontífice.
El acontecimiento religioso convocó a peregrinos de distintos lugares de la región y generó una circulación particular entre ambas orillas del río Uruguay. En ese contexto, Colón recibió tanto a personas que se trasladaron hacia Paysandú como a visitantes que aprovecharon su estadía para recorrer los atractivos locales.
Para acompañar el movimiento, la Municipalidad participó del denominado Operativo Papa León XIV, un dispositivo coordinado con fuerzas de seguridad, organismos fronterizos, equipos de emergencia y autoridades argentinas y uruguayas.
Habilitaron 12 cabinas en el puente internacional
Uno de los aspectos centrales del operativo fue la organización del tránsito en el Puente Internacional General Artigas, principal conexión terrestre entre Colón y Paysandú.
Durante las jornadas de mayor circulación se habilitaron 12 cabinas de atención, con el propósito de agilizar los controles fronterizos y facilitar el desplazamiento de quienes cruzaron hacia Uruguay.
Además, la comunidad colonense pudo seguir la celebración religiosa mediante una transmisión especial denominada Fe Conectada, desarrollada en el Centro para el Desarrollo de Colón (CDC).
Vecinos y turistas participaron de esta propuesta, que permitió compartir la misa presidida por León XIV sin necesidad de trasladarse hasta Paysandú.
Durante su homilía, el pontífice hizo referencia al Puente Internacional General Artigas, los palmares y el mate como símbolos de unión e identidad entre las comunidades de ambos países.
Gastronomía, ferias y paseos entre las opciones elegidas
Más allá de la convocatoria religiosa, Colón mantuvo una agenda de actividades que complementó la estadía de quienes visitaron la ciudad durante esos días.
Las ferias de artesanos y manualistas, los paseos junto al río Uruguay y los espacios públicos estuvieron entre las alternativas disponibles para familias, parejas y grupos de turistas.
El circuito costero, Plaza Artigas y el Parque Escolar Quirós formaron parte de los lugares elegidos para disfrutar de actividades al aire libre.
Por su parte, restaurantes, bares y otros establecimientos gastronómicos registraron movimiento durante las jornadas, acompañando la presencia de visitantes en la ciudad.
Termas Colón y El Palmar, entre los principales atractivos
El complejo Termas Colón continuó siendo uno de los principales puntos de interés turístico, especialmente después de la conmemoración de los 30 años del alumbramiento de sus aguas termales, ocurrido el 2 de noviembre de 1996.
El establecimiento forma parte de la oferta de bienestar y recreación que mantiene la ciudad durante todo el año, junto con sus playas, espacios naturales y circuitos turísticos.
Otro de los atractivos destacados fue el Parque Nacional El Palmar, reconocido por sus paisajes característicos y sus extensas áreas de palmeras yatay.
Los espacios naturales de la Microrregión Tierra de Palmares también ofrecieron alternativas para quienes buscaron actividades vinculadas con el contacto con la naturaleza.
El impacto económico del movimiento turístico
Desde el municipio señalaron que el movimiento registrado durante la visita papal representó una oportunidad para fortalecer la actividad turística y comercial.
Los 31.200 pernoctes estimados reflejaron la cantidad de noches de alojamiento acumuladas durante el período, mientras que los excursionistas aportaron circulación adicional sin necesariamente permanecer en la ciudad.
El balance también puso de relieve la articulación entre organismos públicos y privados para atender un acontecimiento internacional de gran convocatoria.
De esta manera, Colón aprovechó su cercanía con Paysandú y su infraestructura turística para recibir visitantes durante las celebraciones religiosas, con repercusiones en alojamientos, gastronomía, comercios y servicios.