Detuvieron a un hombre con más de tres kilos de marihuana en un operativo en Chajarí

Un operativo contra el narcotráfico en Chajarí terminó con un hombre detenido y el secuestro de 3,656 kilogramos de marihuana. El procedimiento se desarrolló entre la noche del jueves 12 y la madrugada del viernes 13 de noviembre, en la intersección de avenida Belgrano y avenida 28 de Mayo.

La intervención estuvo a cargo de efectivos de la Delegacía Drogas Peligrosas Chajarí, dependiente de la Jefatura Departamental Federación, junto con personal de la Subcomisaría Tague, que depende de la Comisaría Primera de Chajarí. El operativo se realizó en el marco del artículo 230 bis del Código Procesal Penal de la Nación y la Ley Nacional 23.737, vinculada a delitos de narcotráfico.

Secuestro de marihuana y detención

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron seis panes compactos de marihuana y un cigarrillo armado artesanalmente, con un peso total informado de 3,656 kilogramos. Además, incautaron una mochila, mientras que no se registró el secuestro de dinero.

Según el informe policial, las actuaciones comenzaron el jueves a las 20:30 y finalizaron el viernes a las 00:28. Como resultado, un hombre quedó detenido. El parte oficial no precisó su edad ni brindó información sobre las circunstancias de la detención.

Según publicó Chajarí al día, se trataría de un hombre de 28 años que habría viajado desde Mocoretá a Chajarí a bordo de un remis de la localidad de Corrientes.

Más noticias