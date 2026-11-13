Detuvieron al hijo del narco Esteban Alvarado y secuestraron cocaína, armas y una granada

Detuvieron a Santino Alvarado, hijo del narcotraficante Esteban Lindor Alvarado, durante un operativo que incluyó 38 allanamientos y terminó con 12 personas arrestadas. Los procedimientos se realizaron en Rosario, Funes, Roldán y San Lorenzo, además de otros puntos de Santa Fe, Córdoba y el Gran Buenos Aires, en el marco de una investigación por presunto narcotráfico, tráfico de armas y lavado de activos.

El despliegue fue coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional como parte del Plan Bandera. Los investigadores apuntaron a una presunta organización vinculada con el entorno de Esteban Alvarado, que habría mantenido actividades ilícitas pese a su encarcelamiento.

Santino Alvarado fue localizado en una vivienda de Funes, donde quedó detenido. Según informó la fuerza federal, el joven rompió tres teléfonos celulares durante el procedimiento. Los investigadores buscaban determinar su participación en una estructura dedicada a la comercialización de drogas y armas, el cobro de dinero y operaciones financieras presuntamente utilizadas para ocultar fondos de origen ilegal.

Quiénes son los otros detenidos

Entre las 12 personas arrestadas también se encontraban María Fernanda Rojas y Claudio Tavella, identificados por los investigadores como integrantes del círculo de máxima confianza de Esteban Alvarado.

Rojas fue señalada como una persona que habría tenido un papel central en la administración del dinero de la organización. De acuerdo con las pesquisas, conocía el funcionamiento interno de la estructura y sus principales vínculos.

Los investigadores sospechan que, después de la detención de Esteban Alvarado, la mujer habría asumido mayores responsabilidades para garantizar la continuidad de las operaciones. También establecieron que mantenía un perfil reservado y tomaba precauciones durante sus desplazamientos y contactos.

En cuanto a Claudio Tavella, abogado de Esteban Alvarado, la investigación indicó que ambos habían compartido un período de detención años atrás, circunstancia que habría fortalecido su vínculo personal.

Según la hipótesis judicial, Tavella no solo ejercía la representación legal del narcotraficante, sino que también habría atendido distintos requerimientos y mantenido comunicaciones telefónicas frecuentes con él. Su eventual participación en actividades delictivas deberá determinarse en el proceso judicial.

La investigación apunta a una estructura de narcotráfico y lavado

La Policía Federal sospecha que Santino Alvarado habría utilizado a personas de su entorno para desarrollar distintas operaciones ilícitas. Entre las actividades investigadas figuran la venta de estupefacientes, el tráfico de armas y municiones, el cobro de dinero a terceros y el cambio de divisas.

De acuerdo con la pesquisa, parte de esos movimientos económicos se habría disimulado mediante operaciones de compraventa de automóviles de gama media y alta.

Los investigadores consideran que estos negocios podrían haber integrado un circuito destinado a introducir fondos de origen ilícito en actividades aparentemente legales.

Para reconstruir el funcionamiento de la presunta organización se realizaron intervenciones telefónicas, seguimientos, vigilancias encubiertas y tareas de observación mediante drones. Estas medidas permitieron identificar domicilios, vehículos, contactos y posibles responsabilidades de las personas investigadas.

La causa comenzó tras un intento de fuga de Esteban Alvarado

La investigación tuvo su origen en otra causa tramitada ante el Juzgado Federal Nº 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Ernesto Kreplak. En ese expediente se había frustrado un intento de fuga de Esteban Lindor Alvarado del Complejo Penitenciario Federal Nº 1 de Ezeiza.

Según la hipótesis del plan, el helicóptero que fue ploteado con una patente falsa "iba a despegar de un hangar en la ciudad de Gualeguaychú", aproximarse a la zona del Aeropuerto de Ezeiza y recibir allí las coordenadas para llegar al sector de actividades deportivas de la unidad residencial del penal. Con Alvarado rescatado, el destino era General Rodríguez.

La causa avanzó sobre los colaboradores logísticos radicados en Entre Ríos. Uno de ellos es Andrés Alcides Donnet, piloto y dueño del predio de Gualeguaychú donde se ocultó y preparó la aeronave.

Donnet fue detenido y procesado en marzo de 2023. En marzo de 2026 la Justicia le rechazó un pedido de prisión domiciliaria y, en septiembre pasado, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso de su defensa y dejó firme la prisión preventiva, según informó R2820.

A partir de ese episodio, la Justicia dispuso profundizar las investigaciones sobre su entorno ante la posibilidad de que continuaran desarrollándose actividades vinculadas con el narcotráfico.

Con los elementos reunidos, la División Operaciones Federales de la PFA ejecutó los 38 allanamientos por orden del Juzgado Federal Nº 3 de Rosario, a cargo del juez Carlos Vera Barros.

También intervino la Secretaría B del juzgado y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) NEA, bajo la responsabilidad del fiscal Matías Scilabra.

Secuestraron armas, una granada y cocaína

Los procedimientos permitieron incautar un importante arsenal, estupefacientes, dinero y vehículos. En una vivienda vinculada con Santino Alvarado, los efectivos encontraron una escopeta calibre 12/70 con 14 cartuchos, una pistola de 9 milímetros con mira láser y tres cargadores con 88 municiones.

También secuestraron una pistola calibre .380 con dos cargadores y 125 municiones, otra escopeta calibre 16 y un revólver Magnum calibre .357.

En otro inmueble relacionado con uno de los investigados, los agentes hallaron un ladrillo de cocaína de aproximadamente un kilogramo que tenía el sello de un delfín.

En ese mismo procedimiento se incautaron una pistola calibre .40 con el cañón modificado para colocar un silenciador, una pistola calibre 6,35, dos balanzas de precisión y una granada de mano.

Además, encontraron 205 municiones calibre .223 y cuatro cargadores de fusil.

Más de $21 millones, vehículos y teléfonos incautados

El balance de los allanamientos también incluyó el secuestro de 1,5 kilogramos de cogollos de marihuana y 45 plantas de cannabis. En cuanto a los bienes y elementos de interés para la investigación, la Policía Federal informó que se incautaron ocho automóviles, dos camionetas y dos motocicletas.

Asimismo, fueron secuestrados más de 21 millones de pesos, 1.100 dólares y 25 teléfonos celulares, que quedaron a disposición de la Justicia para su análisis.

Los investigadores procurarán establecer el origen del dinero, la posible vinculación de los vehículos con las operaciones investigadas y el contenido de los dispositivos electrónicos recuperados.

Los 12 detenidos quedaron a disposición de la Justicia

Las personas arrestadas son todas mayores de edad y de nacionalidad argentina, según precisó la Policía Federal.

Los detenidos quedaron a disposición del Juzgado Federal Nº 3 de Rosario, en el marco de una causa por presuntas infracciones a la Ley Nacional de Drogas, tráfico de armas y lavado de activos.

La investigación continuará con el análisis del material secuestrado y las actuaciones procesales destinadas a determinar las responsabilidades individuales.

El operativo representó un nuevo avance de la investigación sobre el entorno de Esteban Lindor Alvarado, uno de los nombres más conocidos de las causas de narcotráfico en Rosario.