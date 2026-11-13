El río superó los 5,55 metros en Paraná: cómo está el acceso a los balnearios y clubes

El río Paraná alcanzó los 5,57 metros este viernes 13 de noviembre, según el registro de las 6 de la mañana difundido por Prefectura Naval Argentina. La creciente mantiene afectados distintos sectores de la costa de la capital entrerriana, donde el avance del agua provocó inundaciones en balnearios municipales y complicaciones en espacios recreativos próximos al río.

De acuerdo con los datos oficiales del puerto de Paraná, la altura del río se mantuvo estable respecto de la medición de las 4 de la madrugada, cuando también se registraron 5,57 metros. Sin embargo, el nivel permanece 57 centímetros por encima de la marca de evacuación, establecida en 5 metros, y supera en 87 centímetros el nivel de alerta, fijado en 4,70 metros.

Ante esta situación, la Municipalidad de Paraná actualizó la información sobre el acceso a los balnearios municipales y solicitó a vecinos y visitantes respetar las restricciones, evitar las zonas inundadas y seguir las indicaciones del personal que trabaja en la costa.

Qué balnearios están habilitados y cuáles permanecen inundados

El Balneario Municipal se encuentra completamente cubierto por el agua, por lo que las autoridades recomendaron no ingresar al predio ni acercarse a sus instalaciones. La creciente avanzó sobre el espacio recreativo y dejó sus sectores afectados por la inundación.

En el Balneario Thompson, la situación es diferente. Si bien los sectores de juegos y camping permanecen inundados, la playa continúa habilitada para los bañistas, dentro del área delimitada por boyas y con presencia de guardavidas.

Desde el Municipio solicitaron circular con precaución por el Thompson, respetar las zonas señalizadas y atender las indicaciones de los trabajadores municipales. La habilitación de la playa no comprende los espacios que quedaron bajo el agua.

El río inundó el restaurante y las piletas del Club Estudiantes

La creciente también provocó importantes inconvenientes en los clubes ubicados sobre la costa. Durante una recorrida realizada el jueves 12 de noviembre, Elonce constató que el agua había ingresado a la sede de playa del Club Atlético Estudiantes (CAE) y afectado buena parte de sus instalaciones.

El restaurante registraba aproximadamente 50 centímetros de agua, mientras que la pileta había quedado completamente cubierta. Los quinchos y sectores de circulación también estaban inundados, por lo que los trabajadores debían utilizar botas y canoas para desplazarse dentro del predio.

Los accesos habituales quedaron prácticamente inutilizados. Las imágenes obtenidas durante la recorrida mostraron el alcance de la creciente sobre las instalaciones deportivas y recreativas de la institución.

El avance del agua también afectó al Paraná Rowing Club

En el Paraná Rowing Club, el aumento del nivel del río había provocado el ingreso de agua al restaurante ubicado junto a la playa. La situación obligó a cerrar ese sector gastronómico y trasladar parte del mobiliario hacia una terraza para intentar mantener la actividad.

Elonce registró durante un recorrido el avance del agua sobre comedores, quinchos, pasarelas y sectores de playa. Entre los espacios afectados se encontraba el comedor Nembyré, ubicado en la sede costera del club.

La institución también había dispuesto modificaciones en sus actividades recreativas y deportivas. El uso del sector tradicional de baño estaba condicionado por la altura del río, mientras que las disciplinas náuticas dependían de las autorizaciones de Prefectura y del cumplimiento de las medidas de seguridad.

Continúa el monitoreo de la costa paranaense

La creciente también afectó otros sectores ribereños de la ciudad, entre ellos Bajada Grande, donde el avance del agua sobre las viviendas motivó operativos de asistencia y evacuación de familias.

Desde la Municipalidad señalaron que se mantenía el monitoreo permanente de la evolución del Paraná y de las condiciones de la costa. Asimismo, continuaban las tareas de acompañamiento a los vecinos afectados.

Las autoridades solicitaron mantenerse informados mediante los canales oficiales, respetar las zonas habilitadas y evitar el ingreso a instalaciones inundadas. Las condiciones de acceso a los espacios recreativos podrían modificarse de acuerdo con la evolución del río. Elonce.com