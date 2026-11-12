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Paraná El río Paraná superó el nivel de evacuación

Fotos y videos de la creciente en el Thompson: juegos y camping inundados, pero la playa sigue habilitada

La creciente del río Paraná avanzó sobre los sectores de juegos y camping del balneario Thompson. Pese a la inundación, la playa permanece habilitada con guardavidas. El río alcanzó los 5,55 metros y el Municipio pidió extremar las precauciones.

12 de Noviembre de 2026
Creciente en el Thompson: sectores inundados y playa habilitada.
Creciente en el Thompson: sectores inundados y playa habilitada. Foto: (Elonce).

La creciente del río Paraná avanzó sobre los sectores de juegos y camping del balneario Thompson. Pese a la inundación, la playa permanece habilitada con guardavidas. El río alcanzó los 5,55 metros y el Municipio pidió extremar las precauciones.

La creciente en el Thompson dejó bajo agua los sectores de juegos y camping del tradicional balneario de Paraná, donde el avance del río modificó considerablemente el paisaje costero. Sin embargo, la Municipalidad confirmó que la playa continúa habilitada, con un sector delimitado por boyas y presencia de guardavidas.

El rio Paraná llegó a la zona de camping y juegos del Thompson pero la playa continúa habilitada

 

Las imágenes registradas este jueves mostraron cómo el agua avanzó sobre distintos espacios recreativos del predio. Ante esta situación, las autoridades municipales solicitaron circular con precaución, respetar las áreas restringidas y seguir las indicaciones del personal.

El fenómeno estuvo relacionado con el sostenido aumento del caudal del río Paraná, que a las 12 de este jueves alcanzó una altura de 5,55 metros en el puerto de la capital entrerriana, superando en 55 centímetros el nivel de evacuación establecido para la ciudad.

El río Paraná podría continuar creciendo

 

Durante los últimos siete días, el río registró un incremento superior a un metro, mientras que en el último mes acumuló una suba de 2,22 metros.

Según las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA), la altura podría alcanzar los 5,69 metros el 17 de noviembre y llegar a 5,71 metros hacia el 24 de este mes.

Estas estimaciones anticiparon la posibilidad de que el agua continuara avanzando sobre sectores bajos de la costa, por lo que se mantiene el seguimiento de su evolución.

El Balneario Municipal quedó completamente inundado

 

La Municipalidad también informó que el Balneario Municipal se encontraba totalmente cubierto por el agua, motivo por el cual recomendó no ingresar ni acercarse a sus instalaciones.

En contraste, el Thompson conservó habilitado únicamente el sector de playa delimitado para uso recreativo, bajo supervisión de guardavidas.

Desde el Municipio indicaron que continuaban monitoreando las condiciones de la costa y asistiendo a los vecinos afectados por la creciente. Además, reiteraron la importancia de consultar los canales oficiales y respetar las medidas preventivas.

Temas:

Creciente del río Paraná Thompson Balneario municipal Paraná municipio
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