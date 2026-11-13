Policía salvó la vida a una beba atragantada con un caramelo en una plaza

La niña sufrió una obstrucción de las vías respiratorias mientras se encontraba con su madre en una plaza de Gualeguay. Dos efectivos que patrullaban en bicicleta acudieron al pedido de ayuda y uno de ellos realizó una maniobra que permitió que la pequeña volviera a respirar.
Una bebé de nueve meses se atragantó con un caramelo gomita y fue auxiliada por un policía que logró liberar sus vías respiratorias mediante una maniobra de desobstrucción. El episodio ocurrió este jueves, alrededor de las 21:20, en la plaza Constitución de Gualeguay, ubicada en la intersección de las calles Remedios Escalada de San Martín y Gregorio Morán.
Según informó la Jefatura Departamental Gualeguay, los agentes Dylan Parravicini y Augusto Albornoz, integrantes de la Sección Cuerpo y Guardia, realizaban tareas de patrullaje en bicicleta cuando fueron alertados por una mujer de 23 años. La madre les indicó que su hija se estaba ahogando con una golosina y necesitaba asistencia inmediata.
Ante la situación, el agente Parravicini tomó a la bebé y realizó una maniobra de Heimlich para la desobstrucción de las vías respiratorias. La intervención permitió que la niña expulsara el caramelo que tenía alojado en la garganta y recuperara la respiración normal.
La bebé fue examinada por personal médico
Tras la intervención policial, una ambulancia del Hospital San Antonio acudió a la plaza para asistir a la menor. Los profesionales de salud la examinaron en el lugar y constataron que se encontraba estable.
De acuerdo con el informe oficial, la madre manifestó que no deseaba que su hija fuera trasladada al hospital. La decisión quedó asentada mediante un acta firmada ante el personal sanitario.
El procedimiento concluyó con la bebé estabilizada y sin necesidad de nuevas maniobras de asistencia en el lugar, según lo informado por la Policía.
Qué es y cómo realizar la maniobra Heimlich
La maniobra de Heimlich (o compresiones abdominales) es un procedimiento de primeros auxilios diseñado para desobstruir el conducto respiratorio de una persona cuando este se encuentra bloqueado por un trozo de alimento o cualquier otro objeto.
Antes de actuar, asegúrate de que la persona realmente se está asfixiando. La señal universal es llevarse las manos al cuello.
Si la persona puede toser o hablar: déjala toser. Su propio cuerpo está intentando expulsar el objeto. No intervengas aún.
Si la persona no puede hablar, toser ni respirar, o se está poniendo morada: actúa de inmediato.
Paso a paso en adultos y niños (mayores de 1 año)
Si la víctima está consciente, colócate detrás de ella y sigue estos pasos:
Posiciónate: colócate de pie detrás de la persona. Si es un niño, ponte de rodillas para estar a su altura. Pasa tus brazos alrededor de su cintura.
Ubica el punto de presión: haz un puño con tu mano dominante. Coloca el lado del pulgar de tu puño justo por encima del ombligo de la persona y bastante por debajo del esternón (en la boca del estómago).
Sujeta tu puño: agarra tu puño firmemente con la otra mano.
Presiona con fuerza: presiona la boca del estómago de la persona con un movimiento rápido y firme hacia adentro y hacia arriba (como si intentaras levantar a la persona del suelo).
Repite: realiza estas compresiones de forma continua hasta que el objeto sea expulsado o hasta que la persona pierda el conocimiento.