Billeteras virtuales y plazos fijos: cuáles pagan más intereses y qué tasas ofrecen

Las billeteras virtuales y los bancos actualizaron sus rendimientos en noviembre. Las tasas más altas alcanzaron el 24% anual, aunque existen diferencias en los requisitos, los montos remunerados y la disponibilidad del dinero. Conocé las opciones.
Las billeteras virtuales y los bancos que más rendimiento pagan en Argentina actualizaron sus tasas de interés este jueves 12 de noviembre. La cuenta remunerada de Ualá encabezó el ranking con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 24%, mientras que seis entidades financieras compartieron el primer puesto entre los plazos fijos tradicionales a 30 días, también con un rendimiento del 24% anual.
Las nuevas condiciones mostraron diferencias importantes entre las alternativas disponibles para los ahorristas. Algunas aplicaciones ofrecieron intereses sobre el dinero depositado sin necesidad de inmovilizarlo, mientras que otras establecieron límites de saldo o exigieron determinadas operaciones mensuales para acceder a las tasas más elevadas.
En ese contexto, la tasa más alta no necesariamente representó la opción más conveniente para todos los usuarios. Los topes de remuneración, las condiciones de acceso y la posibilidad de disponer del dinero fueron factores determinantes al momento de comparar los rendimientos.
Cuáles son las billeteras virtuales que más pagan
Ualá se ubicó al frente del ranking con una TNA del 24%, aplicable a saldos de hasta $1.000.000 para quienes accedieron al plan Plus 2. Para obtener ese beneficio, los usuarios debían acumular $500.000 en determinadas operaciones durante el mes.
La aplicación también ofreció una tasa base del 19% para saldos de entre $10.000 y $1.000.000. Quienes registraron al menos $50.000 en operaciones mensuales pudieron acceder a un rendimiento del 20%.
En segundo lugar apareció Fiwind, con una TNA del 23% para depósitos de hasta $750.000. Sin embargo, la entidad aclaró que se trataba de una bonificación propia, sin una fecha de vigencia garantizada, por lo que podía modificarse o discontinuarse.
Por su parte, Cresium ofreció una tasa del 22,03% anual sin límite de saldo remunerado, aunque el producto estuvo disponible exclusivamente para personas jurídicas.
Qué bancos ofrecen cuentas remuneradas
Entre las entidades bancarias, Banco BICA ofreció una TNA del 22% mediante su Cuenta Positiva, aplicable a los primeros $750.000 depositados. Para saldos de entre $750.001 y $2.250.000, la tasa fue del 19%, mientras que el tramo superior, hasta $20.000.000, recibió un rendimiento del 16%.
A diferencia de otras alternativas, el beneficio de Banco BICA dependió únicamente del dinero depositado y no exigió cumplir objetivos de consumo u operaciones.
Carrefour Banco y Naranja X ofrecieron una TNA del 20%, aunque con condiciones diferentes. Carrefour Banco no estableció un tope de saldo remunerado, pero fijó un límite de ingreso mensual de $4.694.400. Naranja X, en cambio, aplicó esa tasa sobre saldos de hasta $1.000.000.
La aplicación Naranja X también mantuvo sus Frascos, una herramienta que permitió colocar dinero durante períodos de 7, 14 o 28 días, con una tasa del 20% y un límite de hasta $30.000.000.
Otras alternativas para obtener intereses
Banco Nación ofreció una TNA del 14% sobre saldos de hasta $2.000.000, aunque el beneficio estuvo reservado para titulares o cotitulares de cuentas sueldo pertenecientes a su cartera de consumo.
Supervielle también pagó un 14% anual para clientes con acreditación de haberes, con un máximo remunerado de $1.000.000.
Por su parte, la cuenta Hit IOL presentó una tasa equivalente del 14%, sin límite de saldo remunerado, aunque estuvo destinada exclusivamente a los clientes de ese producto.
Plazos fijos: los seis bancos que pagan 24% anual
En el segmento de plazos fijos tradicionales a 30 días, seis entidades compartieron el rendimiento más elevado del relevamiento, con una TNA del 24%.
Se trató de Reba, Cocos, Banco BICA, Banco CMF, Banco de Comercio y Crédito Regional. Todas ofrecieron la misma tasa para colocaciones a un mes, aunque algunas presentaron condiciones diferentes para períodos más extensos.
Reba se destacó por sus rendimientos a mayor plazo, con una TNA del 25% a 60 días, 26% a 90 días y 30% para colocaciones a un año.
Cocos, en tanto, ofreció una tasa del 24,5% a 60 días y del 24,75% a 90 días, mientras que Banco BICA, Banco CMF, Banco de Comercio y Crédito Regional compartieron el 24% para depósitos a 30 días.
Qué otras entidades ofrecen tasas competitivas
Por debajo del primer grupo apareció Banco Meridian, con una TNA del 23,75% a 30 días y del 23% para colocaciones de 60 y 90 días.
Banco Mariva ofreció una tasa del 23,5% a un mes, mientras que Banco Voii y Banco del Sol pagaron un 23% anual para el mismo período.
En el caso de Banco Voii, el monto mínimo requerido fue de $25.000. La entidad también informó rendimientos del 23,5% a 60 días y del 23,75% a 90 días.
Cuánto se gana al invertir $1.000.000 durante 30 días
Para comprender las diferencias entre las tasas, una inversión de $1.000.000 en un plazo fijo tradicional a 30 días con una TNA del 24% generaría aproximadamente $19.726 en intereses, tomando como referencia un año de 365 días.
De esta manera, al finalizar el período, el ahorrista recibiría alrededor de $1.019.726, entre el capital original y los intereses obtenidos.
Con una TNA del 23%, el rendimiento estimado para el mismo monto y plazo sería de $18.904. En tanto, una tasa del 20% permitiría obtener aproximadamente $16.438.
Estos cálculos fueron realizados con interés simple y tuvieron carácter orientativo. En las cuentas remuneradas, el resultado efectivo puede variar según las condiciones de cada entidad, los saldos diarios y las modificaciones de tasas.
Qué conviene más: billetera virtual o plazo fijo
La principal diferencia entre ambos instrumentos estuvo relacionada con la disponibilidad del dinero. Las cuentas remuneradas permitieron mantener los fondos accesibles, con la posibilidad de realizar transferencias, pagos o extracciones mientras generaban intereses.
El plazo fijo tradicional, en cambio, exigió mantener el capital depositado hasta el vencimiento para cobrar la rentabilidad pactada. Por eso, resultó una alternativa con mayor previsibilidad sobre el interés que se recibiría al finalizar el período, publicó NA.
En definitiva, las tasas publicadas este jueves mostraron que tanto las billeteras virtuales como los bancos ofrecieron rendimientos de hasta el 24% anual. Sin embargo, la elección dependió del monto disponible, las condiciones exigidas y la necesidad de utilizar el dinero antes del vencimiento.