La crisis en Plantium quedó registrada en un video que mostró el momento en que 110 trabajadores recibieron sus telegramas de despido en la fábrica dedicada al desarrollo de tecnología para maquinaria agrícola, ubicada en la ciudad santafesina de Villa Constitución. Las desvinculaciones se concretaron el pasado 30 de octubre, en medio de dificultades financieras que atravesaba la compañía.

Las imágenes fueron grabadas por Natalia Arce, una de las empleadas de la firma, quien días atrás compartió el registro en sus redes sociales. En la filmación se observó cómo un representante de la empresa llamó uno por uno a los operarios para entregarles las notificaciones.

La jornada estuvo marcada por el llanto y la conmoción de quienes recibieron la confirmación de que habían perdido sus puestos laborales. A casi un mes de lo ocurrido, los damnificados continuaban con sus reclamos.

Concurso de acreedores y reclamo por las indemnizaciones

Tras las desvinculaciones, los empleados instalaron carpas frente al establecimiento para reclamar el pago de las indemnizaciones. En paralelo, la compañía se presentó en concurso de acreedores y mantuvo alrededor de 70 trabajadores para intentar sostener la actividad productiva.

El propietario de Plantium, Jorge Gentili, planteó como objetivo recuperar las ventas y generar los recursos necesarios para afrontar el pago del 100% de las indemnizaciones correspondientes a los operarios despedidos.

Las obligaciones económicas con el personal quedaron incorporadas al concurso de acreedores. Según el esquema planteado, los exempleados tendrían prioridad de cobro cuando mejoraran los ingresos de la firma. Las dificultades financieras también alcanzaron a Gentec, otra empresa perteneciente al mismo empresario.

Salarios fraccionados y negociaciones sin acuerdo

Los problemas económicos comenzaron a reflejarse en el pago de los haberes durante los meses anteriores a las desvinculaciones. Por aproximadamente cuatro meses, los empleados percibieron sus salarios de manera fraccionada, mediante entregas semanales de $200.000.

Ante ese escenario, la empresa mantuvo negociaciones con representantes sindicales para implementar un sistema de retiros voluntarios. Sin embargo, las conversaciones no permitieron alcanzar un acuerdo.

Finalmente, el 30 de octubre, los trabajadores encontraron cerradas las puertas de la planta. Durante esa jornada se formalizaron los despidos mediante la entrega de las correspondientes notificaciones laborales.

Caída de ventas y competencia de productos importados

Gentili atribuyó la crisis de Plantium a una combinación de factores, entre los que mencionó la disminución de las ventas, el endeudamiento y los inconvenientes para cobrar las operaciones realizadas con fabricantes de maquinaria agrícola.

Por su parte, desde el sector sindical señalaron que el ingreso de productos importados, especialmente de origen chino, afectó la competitividad de la producción nacional debido a las diferencias de precios.

Fulvio Monti, representante de los trabajadores de Gentec, sostuvo que algunos sistemas de piloto automático para maquinaria agrícola provenientes del exterior podían comercializarse por una quinta parte del valor de los fabricados en el país. No obstante, también identificó la caída del consumo como uno de los principales factores que incidieron en las dificultades del sector.