Más de 810.000 usuarios quedaron sin electricidad en Estados Unidos este jueves por el avance de dos sistemas de tormentas que afectaron ambas costas. El temporal también provocó más de 400 cancelaciones de vuelos durante el Día de Acción de Gracias.

Las lluvias intensas y los fuertes vientos generaron inundaciones costeras y complicaciones en el transporte aéreo. A las cancelaciones se sumaron alrededor de 1.800 demoras en aeropuertos de distintos puntos del país.

Según los datos de la FAA y FlightAware difundidos por TN, las dificultades alcanzaron a terminales de Washington, Baltimore, Nueva York y Boston. Los registros corresponden al transcurso del jueves y reflejan el impacto del temporal durante esa jornada.

Cancelaciones y demoras en los aeropuertos

El Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington suspendió sus operaciones por tormentas eléctricas. De acuerdo con la información publicada por CNN, aproximadamente el 10% de los vuelos programados fue cancelado.

FUERTE TORMENTA EN EE.UU. EMPAÑÓ LOS FESTEJOS DE ACCIÓN DE GRACIAS Lectura rápida Dos sistemas de tormentas afectaron este jueves los festejos de Acción de Gracias en Estados Unidos y dejaron a más de 900.000 usuarios sin electricidad. El temporal provocó intensas lluvias, fuertes vientos, inundaciones costeras y nevadas, con Virginia, Maryland, Pensilvania y Misuri entre los estados más afectados. Cancelaciones y demoras aéreas Las condiciones meteorológicas obligaron a cancelar más de 400 vuelos internos y provocaron demoras en más de 1.800, en uno de los días de mayor movimiento aéreo del año. Los aeropuertos de Washington, Baltimore y Nueva York estuvieron entre los afectados. Festejos aplazados El tradicional desfile de Acción de Gracias de Macy’s, en Nueva York, fue aplazado hasta el sábado. Además, se registraron cierres temporales de autopistas y puentes y se emitieron alertas por inundaciones costeras y tornados. (+) en Clarín: https://t.co/hmdJoo6WXO — Clarín (@clarincom) November 27, 2026

En el Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall de Baltimore/Washington, las cancelaciones alcanzaron a una cuarta parte de los servicios. Además, otro 20% de los vuelos sufrió retrasos.

Las tormentas también afectaron a LaGuardia y John F. Kennedy, en Nueva York, donde se canceló cerca del 8% de los vuelos. En el Aeropuerto Internacional Logan de Boston se registraron 24 cancelaciones y 17 demoras.

Cortes de electricidad y alertas por inundaciones

El sitio de monitoreo PowerOutage.us reportó más de 810.000 usuarios afectados por interrupciones eléctricas en Estados Unidos. En una actualización citada durante la jornada, más de 640.000 continuaban sin suministro.

En el estado de Nueva York, en Estados Unidos, continúan las fuertes tormentas y las lluvias. Momentos de tormenta en Times Square. #EEUU #losreporteros #LaNoticiaAntes https://t.co/Xp5ZUkSYr0 — Los Reporteros (@losreporterosok) November 27, 2026

Entre los estados afectados figuraron Virginia, Maryland, Pensilvania, Missouri, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Delaware e Illinois. En Washington y otras localidades también se registraron caídas de árboles.

En la costa este, las lluvias y los vientos coincidieron con mareas vivas, lo que agravó las dificultades en sectores costeros. En el oeste, se emitieron alertas por inundaciones desde el sur de California hasta San Francisco y en las costas de Oregón y Washington.