Un helicóptero de la Fuerza Aérea de Perú se estrelló durante una misión de rescate en una zona montañosa del sureste del país. Ocho militares murieron y el único sobreviviente fue trasladado de urgencia a Lima. Entre las víctimas se encontraba un capitán que había participado del operativo aéreo organizado durante la visita del papa León XIV.

El accidente ocurrió el viernes 27 de noviembre en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), en la región de Ayacucho. La aeronave, un helicóptero MI-17 de fabricación rusa, cumplía una misión para rescatar a tres integrantes del Ejército peruano que se encontraban en una zona de difícil acceso, cerca de la localidad de Sanabamba.

Según informó el Ministerio de Defensa peruano, el helicóptero había sido reportado como desaparecido durante la noche del jueves. Luego de varias horas de búsqueda, los equipos de emergencia localizaron los restos de la aeronave y confirmaron que ocho de los nueve ocupantes habían fallecido.

Quiénes fueron las víctimas del accidente

Entre los fallecidos había cinco integrantes de la Fuerza Aérea y tres efectivos del Ejército. Uno de ellos era el capitán Bruno Rivas Zegarra, quien había formado parte del operativo aéreo dispuesto para los desplazamientos del papa León XIV durante su reciente visita a Perú.

La Fuerza Aérea peruana había dispuesto cuatro helicópteros MI-17 para el traslado del Pontífice y su comitiva. Sin embargo, la institución aclaró que Rivas Zegarra había participado en tareas de apoyo vinculadas con la llegada del Papa, pero no había sido el piloto principal de la aeronave que lo transportó.

El único sobreviviente fue el comandante Enzo Espinoza Roque, piloto del helicóptero, quien sufrió heridas de gravedad y fue evacuado a Lima para recibir atención médica especializada.

Investigan las causas de la tragedia

La aeronave se precipitó en el VRAEM, una extensa región montañosa donde operan organizaciones vinculadas al narcotráfico y remanentes de Sendero Luminoso. El helicóptero había participado en una operación para evacuar a tres militares que también perdieron la vida en el accidente.

Las autoridades peruanas iniciaron una investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro. Hasta el momento, no se establecieron las causas de la caída.

Se trata del segundo accidente grave protagonizado por un helicóptero MI-17 de las Fuerzas Armadas peruanas durante 2026. En febrero, otra aeronave de ese modelo se estrelló en la región de Arequipa y murieron sus 15 ocupantes.