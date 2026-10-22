Paraná recibe el Campeonato Argentino de Wingfoil: cuándo y dónde ver las regatas

Las actividades se desarrollarán entre el sábado y el domingo

Paraná recibirá este fin de semana la sexta fecha del Campeonato Argentino de Wingfoil, una disciplina náutica que crece en el país y que reunirá a entre 30 y 40 competidores en el río Paraná. Las actividades se desarrollarán entre el sábado y el domingo, con regatas frente a la playa del Thompson y la participación de deportistas de distintas provincias.

El evento tendrá como punto de encuentro al Club Náutico Paraná, que brinda sus instalaciones y apoyo para la organización. Los competidores comenzarán a llegar el viernes para conocer el circuito y realizar las primeras navegaciones, mientras que la competencia oficial se disputará durante las dos jornadas siguientes.

Gervasio Martínez, uno de los referentes de la disciplina y organizador del encuentro, destacó el crecimiento de esta actividad y la importancia de que Paraná vuelva a recibir una fecha del campeonato nacional.

“Esto en el mundo es un deporte relativamente nuevo, un deporte náutico. En Argentina también y en Paraná mucho más, donde recién se está dando a conocer todo lo que es el Wingfoil”, explicó.

Cuándo y dónde ver el Campeonato Argentino de Wingfoil

Las regatas podrán observarse desde la playa del Thompson, donde se instalará el circuito de competencia. Los deportistas partirán desde el Club Náutico Paraná y navegarán en un sector ubicado frente al balneario, lo que permitirá al público seguir las pruebas desde la costa.

El sábado será la jornada principal de competencia. Según adelantaron los organizadores, el mejor horario para acercarse a ver las regatas será entre las 12 y las 16, cuando se desarrollarán las pruebas más intensas.

El domingo, en tanto, la actividad comenzará durante la mañana y finalizará con la entrega de premios prevista para las 14.

“Vamos a armar el circuito bien enfrente a la playa del Thompson. Los competidores salen desde el Club Náutico, pero están al lado”, señaló Martínez.

La convocatoria incluirá también la presencia de marcas y referentes del wingfoil y del kitesurf, con el objetivo de acercar estas disciplinas a quienes todavía no las conocen.

Qué es el wingfoil y cómo se practica

El wingfoil es un deporte náutico que combina una tabla con un hidroala y una vela inflable que el deportista sostiene con las manos para aprovechar la fuerza del viento.

El hidroala se ubica debajo de la tabla y permite que esta se eleve sobre la superficie del agua cuando alcanza la velocidad necesaria. De esa manera, el deportista puede navegar con menor contacto de la tabla con el agua.

Aunque puede parecer una actividad compleja para quienes nunca la practicaron, los referentes explicaron que existen alternativas para comenzar a familiarizarse con el equipo. Una de ellas es utilizar una tabla de stand up paddle (SUP) durante las primeras experiencias.

Federico Aguilar, otro de los impulsores de la disciplina en Paraná, explicó que la intención es facilitar el acceso a este deporte y promover nuevas experiencias de aprendizaje.

Las velas inflables pueden desinflarse y guardarse en una mochila, una característica que facilita su traslado. Además, los organizadores destacaron que se trata de una actividad que puede aprenderse con entrenamiento y acompañamiento adecuado.

En las competencias, los participantes deben completar un circuito delimitado por boyas, con diferentes tramos y varias vueltas hasta regresar a la zona de llegada. Las pruebas requieren equilibrio, coordinación y capacidad para aprovechar las condiciones del viento.

En condiciones favorables, los competidores profesionales pueden superar los 30 nudos de velocidad, equivalentes a unos 55 o 56 kilómetros por hora.

Entre 30 y 40 competidores llegarán a Paraná

La sexta fecha del Campeonato Argentino contará con deportistas provenientes de ciudades como Rosario, Córdoba y Buenos Aires, además de representantes locales.

Martínez destacó que la convocatoria también contempla la participación de jóvenes e infantiles, una señal del crecimiento de la disciplina y de la formación de nuevas generaciones de navegantes.

Entre los participantes estará Vinicio, un deportista de 15 años oriundo de Buenos Aires que practica wingfoil desde hace aproximadamente dos años y que competirá por primera vez en Paraná.

La fecha será, además, una oportunidad para que los deportistas locales sumen experiencia y para que Paraná fortalezca su presencia dentro del calendario nacional de este deporte.

Paraná busca impulsar una escuela de wingfoil

Más allá de la competencia, los organizadores trabajan para ampliar la práctica del wingfoil en la ciudad. El objetivo es poner en funcionamiento una escuela en el Club Náutico Paraná a partir de noviembre.

La propuesta contará con equipos, entrenadores y clases destinadas a quienes quieran iniciarse en la actividad. Según explicaron los referentes, no será necesario ser socio del club para participar: se podrá acceder mediante el pago de una cuota deportiva o del curso correspondiente.

“Lo que siempre venimos a predicar es que la gente se acerque al río como pueda, como le dé. Y esto es una gran posibilidad”, sostuvo Martínez.

La iniciativa busca aprovechar las condiciones naturales del río Paraná y acercar los deportes náuticos a un público más amplio, con especial atención a los jóvenes y a quienes desean comenzar una nueva actividad.