Patronato ya conoce al árbitro para jugarse la permanencia ante Atlético de Rafaela

Luis Lobo Medina será el árbitro del encuentro entre Patronato y Atlético de Rafaela, que se disputará el lunes 2 de noviembre a las 15.00 en el estadio Nuevo Monumental. El equipo entrerriano buscará una victoria para asegurar su permanencia en la Primera Nacional.

El partido corresponderá a la fecha 36 de la Zona B, la última de la fase regular. El Rojinegro llegará con 37 puntos y dependerá de sí mismo para conservar su lugar en la categoría.

La terna arbitral se completará con Facundo Rodríguez y Damián Espinoza como primer y segundo asistente, respectivamente. Mauricio Martín será el cuarto árbitro.

Un historial favorable con Lobo Medina

Patronato ganó los cuatro encuentros en los que fue dirigido por Lobo Medina. El antecedente más reciente se registró el 14 de julio de 2024, cuando venció a Colón por 1 a 0 con un gol de Diego Martínez.

El árbitro también estuvo en la victoria por 3 a 1 ante Flandria, disputada el 2 de julio de 2023. Antes había dirigido los triunfos por 2 a 0 sobre Central Córdoba, el 13 de abril de 2015, y por 3 a 0 frente a Sarmiento, el 4 de septiembre de 2014.

Así, el juez volverá a arbitrar al conjunto paranaense después de más de dos años. En esos cuatro antecedentes, el Rojinegro convirtió nueve goles y recibió uno.

Qué necesita Patronato para mantener la categoría

Patronato comparte los 37 puntos con Nueva Chicago, mientras que Chacarita Juniors suma 39. Los tres equipos afrontarán la última jornada con su permanencia en juego.

Si gana en Rafaela, el conjunto entrerriano asegurará su continuidad en la Primera Nacional. En caso de empatar o perder, deberá esperar el resultado del clásico entre Chacarita y Nueva Chicago; si ambos partidos terminan igualados, habrá un desempate entre el Rojinegro y el equipo de Mataderos.

El encuentro en Villa Maipú se jugará en simultáneo y será dirigido por Sebastián Zunino. Juan Pablo Belatti y Juan Ricciardi serán los asistentes, mientras que Ignacio Cuicchi actuará como cuarto árbitro.