Una madre de Concordia pide ayuda para costear el tratamiento contra la alopecia de su hijo de ocho años

REDACCIÓN ELONCE
Dante tiene ocho años y padece alopecia, una enfermedad que le provoca la caída del cabello. Su mamá, Andrea Blanco, trabaja en la cosecha de naranjas y necesita reunir $60.000 mensuales para comprar los medicamentos. Contó a Elonce las dificultades que atraviesan y cómo colaborar.
El pedido de ayuda para el tratamiento contra la alopecia de un niño de Concordia fue realizado por Andrea Blanco, madre de Dante, de ocho años, quien necesita reunir $60.000 mensuales para comprar los medicamentos de su hijo. La enfermedad le provoca la pérdida del cabello y también afecta su bienestar emocional debido a las burlas que recibe.
En diálogo con Elonce, Andrea explicó que los primeros síntomas aparecieron cuando Dante tenía siete años. "Se le veían pelones chicos y un día mi mamá me dijo que tenía uno bien en la entrada de la frente", recordó. Tras consultar con una pediatra y una dermatóloga, recibió el diagnóstico de alopecia.
La mujer contó que su hijo llegó a perder prácticamente todo el cabello, aunque logró recuperarlo parcialmente gracias al tratamiento. Sin embargo, recientemente comenzó a sufrir nuevas caídas. "Le funcionó, pero ahora empezó otra vez. Tengo que llevarlo a la dermatóloga para ver si le pueden cambiar el tratamiento", señaló.
El costo del tratamiento y las dificultades económicas
Actualmente, Dante utiliza minoxidil en crema y loción, productos que su madre debe comprar porque, según explicó, no se los suministran en el hospital. La crema cuesta aproximadamente $20.000 y la loción otros $40.000, lo que representa un gasto mensual de $60.000.
Andrea trabaja como jornalera en la cosecha de naranjas y cría sola a sus hijos. No cuenta con obra social y sus ingresos dependen de las jornadas laborales, que pueden verse afectadas por las condiciones climáticas. "A mí a veces se me hace imposible tener los remedios", expresó.
La madre explicó que intenta ahorrar para reponer los medicamentos, pero este mes no logró reunir el dinero necesario. "Salgo a trabajar y ellos quedan con mi mamá", relató, al describir cómo organiza sus jornadas para sostener económicamente a su familia.
Las consecuencias emocionales y el pedido solidario
Además de las dificultades económicas, Andrea manifestó su preocupación por el impacto emocional de la enfermedad. "Se burlan porque él está pelado. Es más frustrante para él", lamentó, al señalar que estas situaciones afectan la vida cotidiana del niño.
"Por él hago lo imposible. Si es necesario, salgo a pedir", aseguró la mujer, quien destacó que su prioridad es garantizar la continuidad del tratamiento y los controles médicos para mejorar el bienestar de Dante.
Finalmente, solicitó la colaboración de quienes puedan realizar un aporte económico. Las donaciones pueden efectuarse mediante transferencias al alias uma.dante.stefano, a nombre de Andrea Blanco. Cualquier contribución ayudará a afrontar los gastos mensuales de los medicamentos.