Buscan familias para adoptar a cinco niños de entre 2 y 6 años en Entre Ríos: cómo inscribirse

El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos busca familias para cinco niños y niñas que necesitan acompañamiento médico y terapéutico. La convocatoria cierra este viernes 30 de octubre y no exige estar previamente inscripto en el registro.
La convocatoria para adoptar a cinco niños y niñas de entre 2 y 6 años en Entre Ríos permanecerá abierta hasta este viernes 30 de octubre inclusive. El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Entre Ríos (RUAER) busca cinco familias de la provincia que puedan brindarles un hogar y acompañarlos en sus necesidades de crianza, atención médica y tratamientos terapéuticos.
La convocatoria pública provincial está dirigida a personas adultas residentes en Entre Ríos que deseen constituirse como madres o padres por adopción. No es necesario estar previamente inscripto en el Registro de Adoptantes, ya que las personas interesadas pueden completar directamente el formulario habilitado para esta búsqueda.
Los cinco niños se encuentran en situación de adoptabilidad y actualmente viven en residencias socioeducativas. La convocatoria está orientada a familias dispuestas a acompañar sus procesos de desarrollo y garantizar la continuidad de los tratamientos que requieren, entre ellos atención fonoaudiológica, psicológica, psicopedagógica, terapia ocupacional y otras prestaciones médicas.
Cómo inscribirse para adoptar en Entre Ríos
Las personas interesadas deberán completar el formulario disponible en el sitio oficial del Ministerio Público de la Defensa de Entre Ríos:
Formulario de inscripción para la convocatoria pública del RUAER
La inscripción permanecerá habilitada hasta el viernes 30 de octubre inclusive y está destinada a personas adultas con residencia en la provincia.
Desde el organismo explicaron que se buscan familias con disponibilidad para acompañar las necesidades particulares de cada niño o niña. Algunos requieren tratamientos médicos periódicos, asistencia para actividades cotidianas o cuentan con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Quiénes son los cinco niños y niñas que esperan una familia
El RUAER difundió información sobre las características, intereses y necesidades de los cinco niños y niñas incluidos en la convocatoria, con el objetivo de que las personas interesadas conozcan sus situaciones.
A. tiene 5 años y vive desde hace tres en una residencia socioeducativa. Es una niña curiosa y perseverante, que disfruta de conversar con adultos y jugar con otros niños. Asiste al jardín de infantes y avanza en el desarrollo de su autonomía, aunque todavía necesita asistencia para realizar algunas actividades de su rutina diaria.
D. tiene 3 años y se encuentra en una residencia socioeducativa desde sus primeros meses de vida. Es un niño autónomo, explorador y entusiasta, que asiste al jardín de tres años y disfruta de recibir atención individual de los adultos. Necesita realizar un tratamiento médico con una frecuencia aproximada de una vez por mes.
E. tiene 2 años y también vive en una residencia socioeducativa desde sus primeros meses. Es una niña curiosa, que disfruta de participar en actividades y comienza a desarrollar mayor autonomía. Al igual que D., requiere atención médica aproximadamente una vez al mes.
Niñas y niños que necesitan acompañamiento permanente
S. tiene 3 años y vive en una residencia socioeducativa desde hace más de dos años. Asiste al jardín maternal y necesita asistencia de adultos para desarrollar sus actividades cotidianas. Actualmente no se comunica de manera verbal ni gestual, utiliza pañales y está comenzando a adquirir la marcha. Desde el RUAER la describieron como una niña perseverante, que afronta con entusiasmo los desafíos vinculados con su salud.
M. tiene 6 años y hace cuatro que reside en una institución socioeducativa. Asiste a una escuela de educación integral y necesita ayuda de adultos para algunas tareas diarias. Es un niño explorador que disfruta especialmente de los juguetes con luces y sonidos. No se comunica verbalmente y busca la cercanía física como una forma de interacción y expresión. También utiliza pañales.
La búsqueda está orientada a encontrar familias que puedan brindarles un entorno de cuidado y afecto, respetando los tiempos de desarrollo de cada uno y acompañando sus tratamientos médicos y terapéuticos.
Dónde realizar consultas sobre la convocatoria
El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Entre Ríos cuenta con una sede en calle Santa Fe 278, en Paraná, donde se pueden realizar consultas sobre el proceso de inscripción y los requisitos de la convocatoria.
Los canales de atención disponibles son:
Dirección: Santa Fe 278, Paraná.
Teléfonos: 0343-4209575 y 0343-4209576.
WhatsApp: 3435329475.
Correo electrónico: ruaer@jusentrerios.gov.ar.
Horario de atención: lunes a viernes, de 7 a 13.
La convocatoria permanecerá abierta hasta este viernes 30 de octubre, por lo que las personas interesadas deberán completar el formulario dentro del plazo establecido.