Una alumna golpeó y arrastró de los pelos a una profesora que le pidió guardar el celular

Una alumna agredió a una profesora que le pidió guardar el celular durante una clase en la Escuela Secundaria N° 5 “Héroes Nicoleños de Malvinas”, ubicada en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. La estudiante habría arrastrado de los pelos a la docente y la golpeó mientras se encontraba en el piso, frente a sus compañeros. La víctima debió recibir atención médica y quedó internada en un hospital local.

El episodio ocurrió cuando la profesora comunicaba nuevas disposiciones relacionadas con el uso de teléfonos celulares dentro del establecimiento educativo. Según informaron medios locales, la estudiante se negó a guardar su dispositivo pese a que la docente se lo solicitó en dos oportunidades.

La situación derivó en una agresión física que fue registrada por otros alumnos. En las imágenes, que posteriormente circularon por redes sociales, se observa a la profesora tendida de espaldas cerca del pizarrón, mientras la adolescente la arrastra del cabello.

La agresión quedó registrada en videos

Los registros realizados por estudiantes permitieron conocer parte de lo sucedido dentro del aula. Las imágenes se difundieron rápidamente y generaron repercusiones por la violencia ejercida contra la trabajadora de la educación.

Tras el ataque, la profesora fue trasladada a un centro de salud para recibir asistencia médica. Según la información difundida, permaneció internada como consecuencia del episodio, aunque no se precisaron las lesiones que sufrió.

Además, surgió una denuncia sobre un supuesto pedido de las autoridades escolares para que docentes y estudiantes eliminaran los videos de la agresión. Esta situación se encuentra bajo investigación y, hasta el momento, no se informó una conclusión oficial sobre esa acusación.

Los gremios docentes reclamaron medidas de protección

El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) expresó su rechazo al ataque y solicitó medidas para proteger a los trabajadores de las instituciones educativas.

“No podemos naturalizar las agresiones ni desproteger a quienes tienen la responsabilidad de enseñar”, manifestó la organización sindical al referirse a lo ocurrido en San Nicolás.

Desde el gremio informaron que representantes de la entidad se acercaron a la escuela para acompañar al equipo de conducción y mantuvieron contacto con las personas que intervienen en el caso. También señalaron que se activó el protocolo de resguardo y reparación para la docente agredida.

Pidieron una mesa para abordar la violencia escolar

SUTEBA solicitó a la Jefatura Distrital la conformación de una Mesa Intersectorial destinada a abordar y prevenir situaciones de violencia en los establecimientos educativos.

Además, representantes sindicales participaron de una reunión con equipos de conducción escolar, autoridades de la Inspección Regional y otras organizaciones gremiales para analizar lo sucedido.

Por su parte, Educadores Nicoleños Asociados (ENIA), entidad adherida a la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), expresó su “profunda preocupación y enérgico rechazo” por la agresión.

ENIA también manifestó su rechazo a “toda forma de violencia hacia quienes, día a día, sostienen con responsabilidad y compromiso la tarea de enseñar”.

La organización reclamó una intervención de las autoridades educativas que contemple medidas de protección y acompañamiento para la profesora y la comunidad escolar.

“Es imprescindible fortalecer el trabajo conjunto entre las instituciones educativas, las autoridades y los organismos correspondientes, promoviendo acciones de prevención y abordajes integrales que permitan construir espacios escolares seguros, basados en el respeto y la convivencia”, sostuvieron desde la entidad.

Ambos gremios coincidieron en la necesidad de establecer mecanismos de prevención y acompañamiento frente a episodios de violencia escolar, mientras continúa el abordaje institucional del ataque ocurrido en San Nicolás.