Docentes de la UTN anunciaron cuatro días de paro: cuándo serán y cómo afectará a las clases

Los docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) anunciaron cuatro días de paro, en el marco de un plan de lucha por mejoras salariales, el financiamiento de las universidades públicas y el presupuesto previsto para 2027. La primera jornada de protesta se realizará este miércoles, mientras que las otras tres tendrán lugar durante noviembre.

La medida fue resuelta por la Federación Argentina de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (Fagdut), luego de un congreso realizado durante el fin de semana, con la participación de representantes de 28 seccionales de todo el país.

El sindicato confirmó que el paro será sin asistencia a los lugares de trabajo y afectará tanto las actividades académicas presenciales como las virtuales en las 30 facultades regionales de la UTN, entre ellas las que funcionan en Entre Ríos.

Cuáles son los cuatro días de paro en la UTN

De acuerdo con el cronograma anunciado por Fagdut, las medidas de fuerza se desarrollarán en las siguientes fechas:

Miércoles 28 de octubre: primera jornada de paro.

Martes 3 de noviembre: segunda jornada de protesta.

Jueves 12 de noviembre: tercera jornada de paro.

Lunes 16 de noviembre: cuarta jornada de la medida de fuerza.

El gremio precisó que la protesta también alcanzará al Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico y al Centro de Estudios Bariloche.

La decisión forma parte de la continuidad del plan de lucha docente, que incluye reclamos vinculados con la recomposición salarial y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Los reclamos de los docentes universitarios

Desde Fagdut señalaron que uno de los principales motivos de la protesta es la situación salarial de los trabajadores universitarios, junto con el reclamo por la implementación de la legislación vigente sobre financiamiento.

También expresaron su preocupación por los recursos contemplados para las universidades nacionales en el presupuesto del próximo año.

El secretario general del sindicato, Ricardo Mozzi, cuestionó las políticas del Gobierno nacional y advirtió sobre sus consecuencias para el sistema universitario.

“Estas políticas de desmantelamiento del Gobierno causan un daño muy difícil de reparar”, sostuvo el dirigente, quien también alertó sobre el “éxodo docente”.

El paro podría afectar a las facultades de la UTN en Entre Ríos

La medida nacional también podría repercutir en las facultades regionales de la UTN ubicadas en Paraná, Concordia y Concepción del Uruguay, donde una eventual adhesión de los docentes afectaría el desarrollo habitual de las actividades académicas.

Desde el sindicato remarcaron que la protesta busca sostener el reclamo por mayores recursos para las universidades públicas y mejores condiciones laborales para sus trabajadores.

“Si hay algo que quedó claro en todas las marchas federales es el vínculo entre el pueblo argentino y la universidad pública”, expresó Mozzi.

Finalmente, el secretario general de Fagdut afirmó que “la ciudadanía está dispuesta a defender las universidades nacionales”, al referirse al acompañamiento recibido durante las movilizaciones universitarias.