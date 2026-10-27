Se realizó un taller de plantas medicinales para conocer sus propiedades y usos desde los conocimientos guaraníes

El taller sobre plantas medicinales en Paraná reunió a participantes interesados en conocer los usos tradicionales de distintas especies vegetales y su vinculación con los saberes de los pueblos originarios. La actividad se desarrolló en el Centro Intercultural de Lenguas (CILEN), dependiente de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER, con una propuesta que combinó conocimientos ancestrales, idioma guaraní y cuidado del ambiente.

La coordinadora del espacio, Melisa Ríos, explicó a Elonce que se trata de una iniciativa que mantiene un importante atractivo en la población. “Es un taller que se viene repitiendo año a año. Tiene mucha convocatoria y la gente tiene mucho interés en conocer el poder de las plantas”, destacó.

La actividad, denominada “Conociendo el poder de las plantas medicinales”, comenzó a las 18 y estuvo a cargo de Ara Mimbí, docente de guaraní del centro, acompañada por referentes de pueblos originarios. El encuentro propuso recuperar conocimientos transmitidos entre generaciones y reflexionar sobre su vigencia.

Plantas medicinales, alimentación y cuidado ambiental

Ríos detalló que el taller aborda diferentes aplicaciones de las plantas en la vida cotidiana. “La gente tiene mucho interés en conocer cómo utilizarlas en las comidas, cómo utilizarlas para la sanación y también su vinculación con el cuidado del medio ambiente”, señaló.

La propuesta busca acercar a los participantes a prácticas culturales relacionadas con la naturaleza, desde una perspectiva que reconoce el valor de los conocimientos tradicionales.

En ese sentido, la coordinadora destacó la participación de la docente de guaraní y de integrantes de comunidades originarias, quienes aportan sus experiencias y conocimientos a una actividad que permite vincular el aprendizaje del idioma con sus raíces culturales.

Un espacio para conocer idiomas y culturas

Por su parte, Lisandro Sotera, director de Relaciones Internacionales de la Facultad de Humanidades Artes y Ciencias Sociales de la UADER, explicó que el CILEN desarrolla propuestas que van más allá de la enseñanza de lenguas extranjeras.

“Es un centro de idiomas, un centro intercultural. Aprendemos el idioma, pero también aprendemos la cultura”, expresó durante la entrevista.

Entre las propuestas mencionó guaraní, italiano, francés, portugués de Brasil, chino mandarín y alemán. También destacó la posibilidad de certificar conocimientos de inglés mediante el examen internacional Trinity.

“Cada idioma tiene sus particularidades y trabajamos para que las personas puedan conocer también la cultura”, remarcó Sotera.

Una muestra cultural con gastronomía y música

Las autoridades anticiparon que el 30 de noviembre se realizará la muestra anual del CILEN, una jornada abierta para compartir las distintas expresiones culturales que se trabajan durante el año.

“Cada idioma tiene su stand, donde muestran la cultura, la gastronomía y el idioma”, explicó Sotera. La propuesta incluirá música, vestimentas tradicionales y un patio gastronómico.

Finalmente, adelantó que las inscripciones para el ciclo lectivo 2027 estarán disponibles entre fines de febrero y marzo, a través del sitio web institucional.

El Centro Intercultural de Lenguas funciona en Cura Álvarez 774, en Paraná, y mantiene abierta la invitación a participar de sus actividades culturales y educativas.