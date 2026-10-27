Trabajadores madereros acordaron cuatro aumentos salariales del 1,8% hasta enero de 2027

La Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) y la Unión de Sindicatos de la Industria Maderera de la República Argentina (USIMRA) acordaron cuatro aumentos salariales del 1,8% para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 335/75. Las actualizaciones corresponden a octubre, noviembre y diciembre de 2026, además de enero de 2027.

Según informó FAIMA a través de sus redes sociales, todos los incrementos tendrán carácter remunerativo y se calcularán sobre diferentes bases salariales, de acuerdo con el período establecido en la negociación paritaria.

El acuerdo se concretó en un contexto de dificultades para la actividad forestoindustrial, afectada por la caída del consumo interno, la retracción de la construcción y el incremento de los costos de producción.

Cómo se aplicarán los aumentos salariales para los madereros

El esquema acordado por las entidades empresariales y sindicales contempla cuatro actualizaciones consecutivas, aunque no todas se calculan sobre el salario del mes inmediatamente anterior.

Octubre de 2026: aumento del 1,8% sobre los salarios de septiembre de 2026.

Noviembre de 2026: incremento del 1,8%, también sobre los salarios de septiembre de 2026.

Diciembre de 2026: actualización del 1,8% tomando como base los salarios de noviembre de 2026.

Enero de 2027: aumento del 1,8% calculado nuevamente sobre los salarios de noviembre de 2026.

De esta manera, las partes establecieron una secuencia de ajustes para el cierre de 2026 y el comienzo del próximo año. La utilización de distintas bases de cálculo es un aspecto importante para determinar los montos que recibirán los trabajadores en cada período.

Los incrementos alcanzan al personal comprendido en el convenio colectivo mencionado y tienen carácter remunerativo, por lo que forman parte de las remuneraciones sujetas a los aportes y contribuciones correspondientes.

La crisis que atraviesa la industria maderera

El acuerdo salarial se produjo mientras la industria maderera argentina enfrenta dificultades para sostener sus niveles de actividad y empleo.

Entre los principales factores que afectan al sector se encuentran la retracción de la construcción, la paralización de la obra pública, la debilidad de la demanda interna y el encarecimiento de los costos productivos.

Esta situación alcanza a diferentes segmentos de la cadena forestoindustrial, entre ellos los aserraderos, las fábricas de tableros, las carpinterías y los establecimientos dedicados a la elaboración de muebles.

FAIMA advirtió por las dificultades de las pymes

En agosto, la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines había advertido sobre el deterioro de las condiciones económicas de las pequeñas y medianas empresas vinculadas con la actividad.

Según la entidad, la caída de las ventas se combina con elevados costos laborales, energéticos y logísticos, además de las dificultades que enfrentan las empresas para acceder al financiamiento.

La federación también manifestó su preocupación por el crecimiento de las importaciones de productos terminados, especialmente en los segmentos de muebles y carpintería, debido a su impacto sobre la producción nacional.

La industria maderera perdió puestos de trabajo

La caída de la actividad también tuvo consecuencias sobre el empleo registrado. De acuerdo con los datos recopilados por FAIMA, la industria maderera perdió alrededor del 6,7% de sus puestos de trabajo entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025.

En el mismo período, el empleo en las actividades comerciales vinculadas con la cadena registró una disminución del 3,5%.

El impacto de esta situación se extiende a numerosas economías regionales donde la transformación de la madera constituye una fuente de empleo industrial y comercial.