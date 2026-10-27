Espert apeló su procesamiento por lavado de dinero y denunció que el fallo es “contradictorio, sesgado y falto de prueba”

El exdiputado nacional José Luis Espert apeló su procesamiento en la causa por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, vinculada con una transferencia de 200.000 dólares que recibió en 2020 y que fue relacionada con el empresario Federico “Fred” Machado. A través de sus abogados, solicitó que se revoque la resolución del juez federal Lino Mirabelli, se levante el embargo de 1.000 millones de pesos y se deje sin efecto la prohibición de salir del país.

La presentación fue realizada ante el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro mediante dos recursos de apelación, uno correspondiente al exlegislador y otro a su empresa. La defensa pidió que la Cámara Federal de San Martín revise la decisión judicial y dicte su sobreseimiento.

“Apelé mi procesamiento y el de mi empresa porque el fallo es contradictorio, sesgado, falto de prueba y de tintes políticos”, expresó Espert en un comunicado en el que rechazó las conclusiones del magistrado.

La transferencia de 200.000 dólares vinculada con Fred Machado

La investigación se concentró en una transferencia de 200.000 dólares que Espert recibió en enero de 2020, presuntamente relacionada con Federico Machado, empresario condenado en Estados Unidos e investigado por posibles vínculos con operaciones de lavado de dinero y narcotráfico.

Según explicó el exdiputado, el dinero correspondía a un anticipo por un contrato de consultoría profesional. Sin embargo, el juez consideró que los fondos provenían de una actividad ilícita y que el acuerdo comercial habría sido simulado.

Espert cuestionó esa interpretación y sostuvo que la resolución judicial no había acreditado suficientemente el origen delictivo del dinero.

En su presentación, destacó que el magistrado había descartado parte de las acusaciones impulsadas inicialmente por la Fiscalía.

“No tuvo por acreditado que el fideicomiso de la costa ni el vehículo pagado a fines de 2024 tuvieran relación alguna con aquel dinero, rechazó las agravantes que se pretendían y reconoció que no hay razones para dudar de mi idoneidad profesional para prestar el servicio contratado”, manifestó.

“¿Debo ser clarividente yo?”, cuestionó Espert

Uno de los principales argumentos de la apelación fue la supuesta contradicción que, según la defensa, existiría entre los fundamentos del procesamiento y las pruebas incorporadas al expediente.

Espert sostuvo que el juez le atribuyó conocimiento sobre las presuntas actividades ilícitas de Machado, pese a que en el momento de la contratación el empresario desarrollaba actividades vinculadas con el sector aeronáutico.

“Se exige a sí mismo probar un delito previo vinculado a los fondos recibidos y páginas después declara innecesario probar ese vínculo”, cuestionó.

Luego agregó: “Y describe a Machado, para la época del contrato, como un empresario aeronáutico, sin sospecha aparente sobre su reputación. Pero yo debía saber —según el juez— que no lo era. ¿Debo ser clarividente yo?”.

El exlegislador también argumentó que organismos estatales que habían mantenido relaciones con Machado no habían advertido irregularidades durante ese período.

Espert negó haber ocultado el dinero recibido

En otro tramo de su descargo, el exdiputado rechazó que la operación pudiera constituir lavado de activos y aseguró que los fondos permanecieron registrados a su nombre.

“No hubo nada escondido”, afirmó al sostener que la transferencia ingresó directamente en su cuenta bancaria y que posteriormente utilizó el dinero para operaciones personales.

“Machado no recibió de vuelta un solo dólar. El dinero quedó en mi cuenta, se gastó a mi nombre y los impuestos los pagué yo”, expresó.

La defensa también cuestionó que se interpretara como una maniobra de ocultamiento una operación que, según Espert, quedó registrada en el sistema financiero.

Qué pidió la defensa ante la Cámara Federal

Los abogados solicitaron que se revoque el procesamiento y se dicte el sobreseimiento de Espert. También requirieron que se levanten las medidas cautelares impuestas en su contra.

Entre las principales restricciones cuestionadas se encuentran el embargo de 1.000 millones de pesos y la prohibición de abandonar el territorio argentino.

De manera subsidiaria, la defensa pidió que se dicte la falta de mérito, al considerar que todavía no existen elementos suficientes para sostener la imputación.

Según argumentaron, el expediente aún carece de pruebas que el propio juzgado considera necesarias para determinar si los fondos recibidos estaban vinculados con actividades delictivas.

La presentación dejó ahora en manos de la Cámara Federal de San Martín la revisión de los cuestionamientos formulados por la defensa contra el procesamiento dispuesto por Mirabelli.