“Es todo marketing”: Cuti Romero criticó el Balón de Oro y explicó por qué Messi es incomparable

Cristian “Cuti” Romero criticó los criterios de elección del Balón de Oro y aseguró que el premio se convirtió en una cuestión de marketing, durante una entrevista difundida horas después de que Harry Kane fuera consagrado como el mejor futbolista del mundo en la edición 2026. El defensor de la Selección argentina defendió a Lionel Messi y sostuvo que ningún jugador logró igualar lo que hizo el capitán argentino dentro de una cancha.

Las declaraciones se conocieron a través del canal de YouTube Los Edul, en una entrevista que había sido grabada días antes de la ceremonia de premiación.+

Durante la conversación, el futbolista cordobés fue consultado sobre el reconocimiento que entrega la revista France Football y expresó sus diferencias con los criterios utilizados para elegir al ganador.

“Hoy el Balón de Oro es un poco marketing todo, se lo darán al que más seguidores en Instagram tenga o al que más sepa hablar. Si vos te sentás acá y ves un partido de fútbol, o sea, lo que hace Leo (Messi), no hay comparación. Por eso es el más grande de toda la historia”, afirmó Romero.

La defensa de Cuti Romero a Lionel Messi

El defensor profundizó sus cuestionamientos y consideró que los títulos colectivos no deberían ser el único factor determinante al momento de reconocer a un futbolista.

“A veces se cree un poco que el que gana la Champions tiene que ganar, o el que gana un Mundial tiene que ganar. Pero la verdad que lo que hace y genera él (Messi), no se lo he visto a nadie”, expresó.

De esta manera, Romero dejó en claro que, desde su perspectiva, el rendimiento individual y la influencia de un jugador dentro del campo de juego deberían tener un peso fundamental en la elección.

Sus declaraciones adquirieron mayor repercusión después de la ceremonia del lunes, cuando Harry Kane recibió el Balón de Oro 2026, en una edición que volvió a reunir a las principales figuras del fútbol internacional.

Qué dijo sobre Harry Kane, Mbappé y Lamine Yamal

A pesar de sus críticas al sistema de votación, el defensor argentino reconoció el nivel de los futbolistas que encabezaron la clasificación del premio.

“Obviamente que son muy buenos jugadores. Tanto Lamine, Mbappé como Harry, son tres fenómenos, jugadores increíbles. Pero lo que hacía Leo, no hay explicación, está al máximo”, sostuvo.

Con esas palabras, Romero diferenció su cuestionamiento a los criterios de elección del reconocimiento de la valoración que tiene sobre las figuras actuales del fútbol mundial.

El cordobés insistió en que Messi representa un caso excepcional por su capacidad para influir en el juego y por las actuaciones que sostuvo durante su trayectoria.