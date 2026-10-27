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Deportes Para la próxima fecha FIFA

Después del conflicto con el entrenador, Cristiano Ronaldo fue preseleccionado en Portugal

El delantero fue incluido en una lista preliminar para los próximos partidos de la UEFA Nations League, según medios europeos. Su suspensión finalizará antes de los encuentros ante Dinamarca y Gales.

27 de Octubre de 2026
Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo.

El delantero fue incluido en una lista preliminar para los próximos partidos de la UEFA Nations League, según medios europeos. Su suspensión finalizará antes de los encuentros ante Dinamarca y Gales.

Cristiano Ronaldo podría regresar a la Selección de Portugal para los próximos partidos de la UEFA Nations League, después de haber sido sancionado por abandonar la concentración del equipo. Según informaron medios europeos, el delantero fue preseleccionado por el entrenador Jorge Jesús para la próxima fecha FIFA.

 

La posible vuelta del futbolista se produce luego del conflicto que mantuvo con el director técnico durante la última ventana internacional. El capitán dejó el plantel tras permanecer en el banco de suplentes durante el triunfo de Portugal por 2 a 1 ante Noruega.

 

 

La Federación Portuguesa de Fútbol le aplicó una suspensión de 30 días y una multa de 255 euros. La sanción finalizará el 30 de octubre, por lo que el delantero estará habilitado para los compromisos de noviembre, aunque su presencia dependerá de la convocatoria definitiva.

 

Los próximos partidos de Portugal

 

El seleccionado portugués disputará sus últimos dos encuentros de la fase de grupos de la UEFA Nations League. El sábado 14 de noviembre recibirá a Dinamarca y el martes 17 visitará a Gales.

 

La inclusión de Cristiano Ronaldo en la lista preliminar no garantiza su presencia en el plantel. Jorge Jesús deberá confirmar la nómina para ambos encuentros.

 

 

El atacante de Al-Nassr continúa su carrera en Arabia Saudita, donde recientemente volvió a convertir y quedó a 18 goles de alcanzar los 1.000 tantos, según los registros citados por TyC Sports.

 

Qué ocurrió entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús

 

El conflicto comenzó después del partido frente a Noruega, disputado en Oslo el 27 de septiembre. El delantero no ingresó y, posteriormente, abandonó la concentración de la Selección de Portugal.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, que luego eliminó, Cristiano Ronaldo pidió disculpas a los hinchas y a sus compañeros. También expresó su malestar porque el entrenador lo había hecho calentar durante media hora sin darle minutos en el partido.

 

La decisión de Jorge Jesús de incluirlo en la preselección abre la posibilidad de un regreso al equipo para los últimos dos compromisos de la fase de grupos. La nómina definitiva determinará si el capitán vuelve a vestir la camiseta portuguesa en noviembre.

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