Unión remontó el partido y venció 3-1 a Estudiantes, que sintió el desgaste de la Libertadores

Unión derrotó 3-1 a Estudiantes de La Plata en el estadio 15 de Abril, por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2026. El conjunto santafesino revirtió el marcador durante el segundo tiempo y consiguió tres puntos importantes frente a un rival que venía de clasificarse a la final de la Copa Libertadores.

El equipo dirigido por Alexander Medina comenzó en ventaja gracias a un gol en contra de Lucas Ayala, a los 40 minutos de la primera etapa. Sin embargo, el Tatengue reaccionó en el complemento y se quedó con la victoria mediante los tantos de Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia y Eric Ramírez.

Con este resultado, Unión alcanzó los 17 puntos y subió al décimo puesto de la Zona A, mientras que Estudiantes quedó undécimo, con 14 unidades. El equipo conducido por Leonardo Madelón consiguió así superar a su rival en la tabla de posiciones.

Estudiantes comenzó ganando, pero Unión reaccionó

El encuentro arrancó con una oportunidad para el conjunto local. A los dos minutos, Cristian Tarragona recuperó una pelota cerca del área rival e intentó sorprender al arquero Fernando Muslera con una definición por encima de su posición, aunque no logró convertir.

Estudiantes consiguió abrir el marcador a los 40 minutos del primer tiempo. Eric Meza avanzó por el sector derecho y protagonizó una jugada que terminó con un desvío en Lucas Ayala. La pelota cambió de trayectoria y terminó dentro del arco defendido por Matías Mansilla.

Antes del descanso, el Pincha estuvo cerca de ampliar la diferencia. En tiempo de descuento, Edwuin Cetré sacó un potente remate de derecha que exigió la intervención de Mansilla, quien consiguió despejar el peligro.

¡JUSTO UN EX COLÓN EN LA CANCHA DE UNIÓN! Meza sacó el remate, la pelota se desvió y se convirtió en el 1-0 de Estudiantes contra Unión en el 15 de Abril por la fecha 14 de la Zona A del #TorneoClausura. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/1RH3XiTxnn — SportsCenter (@SC_ESPN) October 26, 2026

Unión dio vuelta el resultado en el segundo tiempo

La reacción del Tatengue llegó rápidamente después del entretiempo. A los cinco minutos, un centro desde la derecha encontró a Cristian Tarragona en el segundo palo, donde el delantero conectó un cabezazo preciso que terminó en el ángulo y estableció el empate 1-1.

Y TAMBIÉN UN GOL DE UN EX GIMNASIA CONTRA ESTUDIANTES: Tarragona marcó el 1-1 de Unión contra el Pincha en el 15 de Abril. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/FzQ3DP0rxr — SportsCenter (@SC_ESPN) October 26, 2026

El conjunto santafesino mantuvo la presión sobre Estudiantes y generó nuevas situaciones de peligro. A los 11 minutos, Mauro Luna Diale probó con un remate cruzado que pasó muy cerca del arco. Poco después, Marcelo Estigarribia también estuvo próximo a convertir mediante un cabezazo.

La remontada se concretó a los 19 minutos del complemento. Muslera rechazó un disparo desde larga distancia, pero dejó un rebote que fue aprovechado por Marcelo Estigarribia, quien empujó la pelota hacia la red y puso el 2-1 para Unión.

APROVECHÓ EL REBOTE Y REMATÓ DE PRIMERA: Estigarribia convirtió el 2-1 de Unión a Estudiantes para que el Tatengue revierta el resultado en Santa Fe. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/t07wkn3xLh — SportsCenter (@SC_ESPN) October 26, 2026

Estudiantes intentó reaccionar, aunque no consiguió recuperar el control del encuentro. El desgaste acumulado tras su clasificación a la final de la Copa Libertadores coincidió con una segunda mitad en la que el equipo perdió intensidad y sufrió ante los avances del conjunto local.

Eric Ramírez sentenció la victoria de Unión

Cuando el encuentro se acercaba a su final, Unión aprovechó una nueva equivocación defensiva para ampliar la diferencia.

A los 50 minutos del segundo tiempo, Eric Ramírez recuperó una pelota cerca del área chica y definió con la punta del botín derecho ante la salida de Muslera, quien quedó a mitad de camino.

El tanto estableció el 3-1 definitivo y aseguró una victoria importante para el equipo de Leonardo Madelón, que consiguió revertir un resultado adverso y sumar tres puntos como local.

Para Estudiantes, la derrota significó un retroceso en sus aspiraciones dentro del Torneo Clausura, en medio de una semana marcada por la histórica clasificación a la definición continental.

Cuándo vuelven a jugar Unión y Estudiantes

Por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura, Estudiantes recibirá a Instituto el sábado 31 de octubre, desde las 21:30, con el objetivo de recuperarse y volver a sumar puntos.

Por su parte, Unión visitará a Newell's Old Boys el domingo 1° de noviembre, a partir de las 18:30, en busca de prolongar su recuperación en la Zona A.(NA)