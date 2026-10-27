Se realizará un "zapatazo solidario" en defensa de la producción nacional

Fabricantes de calzado, agrupados en la agrupación Zapateros Unidos, realizarán este martes a las 14 en Plaza de Mayo, un "zapatazo solidario" en defensa de la producción nacional, para visibilizar la "baja en el consumo" y los "problemas con las importaciones".

Lito Albano, fabricante y dueño de la firma Luna Chiara señaló que este evento fue impulsado por todos los miembros que conforman esta agrupación, sin banderas políticas, acompañados por la Cámara de la Industria del Calzado (CIC) y la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA).

"Con los dueños de Nazaria y de Be Sexy Calzados nos juntamos para ver qué podíamos hacer porque no le encontrábamos la vuelta. La situación cada vez estaba peor y pensamos en citar a otros 20 fabricantes de calzado. Cuando hicimos la primera reunión nos dimos cuenta que todos estábamos en la misma situación de cero consumo, con el problema de las importaciones, y con todo el contrabando que está viniendo del norte que es increíble... no estábamos vendiendo nada y decidimos movilizarnos", relató Albano.

En la misma línea, contó que de esa primera reunión se armó un grupo de 450 personas y llegaron a juntarse entre 600 y 700; posteriormente, tuvieron una reunión con la CIC que los empezó a acompañar "en todo lo que decidieran", sobre todo en la parte legal.

Más tarde, se sumó UTICRA debido a que los empleados de cada una de las fábricas que conforman Zapateros Unidos "los estaban acompañando", y recibieron, también, el respaldo de la diputada nacional Luciana Potenza (Partido Justicialista) "que el miércoles va a presentar una ley a favor del sector" y el diputado provincial Facundo Tignanelli (Unión por la Patria) "que redactó una ley a favor del calzado y en contra de la ley antidumping que vence el 14 de diciembre".

Luego del zapatazo solidario, realizarán una conferencia de prensa cerca de la Plaza de Mayo, en Perú 322, donde estarán presentes los fabricantes, el sindicato y la Cámara del Calzado "para informar una movida nacional", que podría realizarse el 17 o 19 de noviembre.

"Estamos haciendo de todo. Nosotros no somos un partido político ni nada que se le parezca, sino que somos fabricantes que estamos pidiendo poder vender. A su vez, tenemos que estar adentro de nuestra fábrica y todo nos cuesta el doble. Hacemos un sacrificio enorme, pero creo que vale la pena", concluyó Albano. (Agencia NA)