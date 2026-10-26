Ganó más de $61 millones en el Quini 6 y su reacción sorprendió al agenciero: "¿No me estás cargando?"

El ganador del Quini 6 en Gualeguaychú recibió una noticia inesperada cuando el agenciero Matías Benavento le comunicó que había obtenido un premio de aproximadamente $61 millones en la modalidad Siempre Sale. El apostador, vecino de la ciudad, no podía creer que su jugada había resultado ganadora.

En diálogo con Elonce, Benavento relató que el hombre había comenzado a apostar recientemente en su agencia, ubicada en la intersección de Magnasco y Jauretche, en la zona norte de Gualeguaychú. Habitualmente enviaba sus jugadas por WhatsApp, una modalidad que había acordado con el comerciante.

"Ayer me mandó para jugar y hoy le di la feliz noticia de que había sido el ganador", contó. Sobre la reacción del apostador, recordó: "No lo podía creer. Me decía: ‘¿En serio? ¿No me estás cargando?’".

Matías Benavento, de la agencia Nº 580 (Elonce)

Cuánto dinero recibirá el ganador del Quini 6

El agenciero explicó que el premio asciende a unos $61 millones, aunque el monto efectivo será menor debido a las deducciones correspondientes. "El premio a cobrar en neto sería algo de $44 millones, más o menos", precisó.

Tras comunicarle el resultado, Benavento le pidió que se acercara a retirar la boleta y le explicó los trámites necesarios para viajar a Paraná y gestionar el cobro.

Respecto del destino que tendrá el dinero, aclaró que todavía no conversaron sobre los planes del ganador. "No hablamos mucho del tema", señaló.

(Gentileza)

Una agencia con antecedentes millonarios

Benavento recordó que hace dos años su agencia entregó otro premio importante del Quini 6, por $400 millones, también a un cliente habitual.

Además, aseguró que varios vecinos se acercaron a felicitarlo por este nuevo resultado. "Ya vinieron varios vecinos acá a felicitarme. También es una alegría más para cada cliente", expresó.

Finalmente, destacó que la clientela de su comercio creció durante los últimos tiempos y sostuvo que procura transmitir entusiasmo a quienes se acercan a apostar. "Siempre tirando buena energía a cualquier cliente y dándole esa esperanza de que le puede tocar a cualquiera", concluyó.