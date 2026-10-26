Entre Ríos firmó un convenio para impulsar la construcción de viviendas con madera

El IAPV suscribió un acuerdo con cámaras de la industria maderera para incorporar progresivamente sistemas constructivos industrializados a los programas habitacionales provinciales. La iniciativa contempla capacitación, asistencia técnica y desarrollo de prototipos.
La construcción de viviendas con madera en Entre Ríos será impulsada mediante un convenio de cooperación institucional firmado entre el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) y entidades del sector forestoindustrial. El acuerdo busca incorporar progresivamente sistemas constructivos industrializados con madera a las políticas habitacionales y obras públicas de la provincia.
La firma se realizó durante el tercer Workshop Expo Madera Entre Ríos, desarrollado en la Casa de Entre Ríos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Participaron representantes del organismo provincial, la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (FAIMA) y la Cámara de Industriales Madereros y Forestales de Entre Ríos y Sur de Corrientes (IMFER).
El documento fue rubricado por el presidente del IAPV, Manuel Schönhals; la presidenta de Faima, Mercedes Omeñuka; y el vocal de Imfer, Jorge Rigoni. También estuvo presente el representante del Gobierno entrerriano, José Mouliá.
Qué establece el convenio para construir viviendas con madera
La iniciativa contempla una agenda de trabajo conjunta destinada a aprovechar la capacidad productiva de la cadena forestoindustrial regional y promover su participación en los programas de vivienda de Entre Ríos.
Entre los principales ejes del acuerdo se encuentran la asistencia técnica, la capacitación de profesionales y operarios, la investigación de nuevas tecnologías constructivas y la estandarización de productos vinculados con la industria de la madera.
Además, se prevé desarrollar prototipos habitacionales que permitan evaluar y validar estos sistemas dentro de la obra pública provincial. El objetivo es avanzar en soluciones constructivas que cumplan criterios de calidad y puedan incorporarse progresivamente a los proyectos estatales.
Impulso a la industria maderera entrerriana
El convenio también apunta a fortalecer la marca Madera Entre Ríos, promover el intercambio de información técnica entre las instituciones y generar nuevas oportunidades para el sector productivo regional.
La propuesta busca vincular las necesidades habitacionales con la actividad forestoindustrial, mediante la incorporación de tecnologías y procedimientos que permitan ampliar las alternativas disponibles para la construcción de viviendas.
Del encuentro participaron también el presidente de la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Norte de Corrientes (Apicofom), Guillermo Fachinello; la coordinadora del Instituto de la Vivienda de Faima, Ana Faiman; el vocal del IAPV, Eduardo Horacio López Segura; y el coordinador de Expo Madera, Carlos Bahr.
El acuerdo constituye una instancia inicial de cooperación entre el Estado provincial y las entidades madereras. Su implementación dependerá del desarrollo de las acciones técnicas y los proyectos previstos, con el propósito de ampliar el uso de la madera en futuras soluciones habitacionales de Entre Ríos.