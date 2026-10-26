Inmueble decomisado a la imprenta TEPS será destinado al 107 y funcionará como central de emergencias de Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
El Gobierno provincial destinará al Ministerio de Salud dos inmuebles decomisados en la causa que involucró al exgobernador Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez. Allí funcionarán el 107, la coordinación de traslados de pacientes y una futura central provincial de emergencias.
Un inmueble decomisado en la causa por la que fue condenado el exgobernador Sergio Urribarri será destinado al funcionamiento del servicio de emergencias sanitarias 107 en Paraná. La decisión fue anunciada este lunes por autoridades del Gobierno de Entre Ríos, luego de que quedara firme la sentencia contra el exmandatario, su cuñado Juan Pablo Aguilera y el exfuncionario Pedro Báez.
Se trata de dos inmuebles ubicados sobre calle Racedo 415 y Racedo 409 que funcionan como una sola propiedad, donde anteriormente operaba una imprenta vinculada a la empresa TEPS SRL. El lugar será acondicionado para albergar la Dirección General de Emergencias Sanitarias, el despacho del 107, la coordinación de traslados interhospitalarios y un espacio destinado al mantenimiento básico de ambulancias.
El anuncio se realizó en el propio establecimiento, con la presencia del fiscal de Estado adjunto, Martín Alejandro Rettore Elena; el secretario provincial de Justicia, Julián Maneiro; el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, y el responsable del sistema de emergencias 107, José María Cáceres. Las autoridades brindaron precisiones a Elonce sobre el destino de los bienes y las obras previstas.
Qué bienes fueron decomisados en la causa de Urribarri
El fiscal de Estado adjunto explicó que la medida se concretó después de que adquirieran firmeza las condenas dictadas en los procesos judiciales que integraron la denominada megacausa.
“Estamos presentes en un inmueble sobre el que fue ordenado el decomiso en favor del Estado provincial, en virtud de cinco procesos que llegaron a juicio penal y que fueron conocidos como la megacausa en la cual estuvo imputado, entre otros, el ex gobernador Urribarri”, señaló Rettore Elena.
El funcionario precisó que la resolución judicial comprendió dos inmuebles, dos vehículos, una motocicleta y una serie de equipos informáticos, que pasaron a disposición del Estado entrerriano.
La toma de posesión se realizó durante los primeros días de octubre, con intervención de la Escribanía Mayor de Gobierno y en cumplimiento de las actuaciones judiciales.
“Una vez que la causa adquirió firmeza, la Justicia determinó que se ponga en posesión al Estado provincial de un inmueble, en realidad son dos inmuebles que funcionan como uno solo”, explicó.
Posteriormente, se elevó la documentación al Poder Ejecutivo para que definiera el destino de los bienes recuperados.
El lugar donde funcionaba una imprenta será sede del 107
El ministro de Salud, Daniel Blanzaco, confirmó que el gobernador Rogelio Frigerio resolvió destinar los inmuebles al sistema público de emergencias sanitarias.
“Esto es una demostración de que los recursos vuelvan a la gente y, en este caso, en servicios de salud”, expresó el funcionario durante la recorrida.
Blanzaco explicó que el Ministerio había planteado la necesidad de contar con un espacio adecuado para concentrar distintas áreas vinculadas con la atención de emergencias y el traslado de pacientes.
“Acá va a funcionar el 107. Para que la gente lo entienda, así como el 911 es para la Policía, el 107 es para la emergencia sanitaria en salud”, indicó.
El proyecto contempla la instalación de la oficina central de la Dirección General de Emergencias Sanitarias, además del área encargada de recibir y coordinar las solicitudes de asistencia del 107 en Paraná.
También funcionará la coordinación de traslados interhospitalarios, un servicio destinado a organizar el movimiento de pacientes entre establecimientos de salud, especialmente aquellos que requieren atención de mayor complejidad.
El ministro recordó que durante el año pasado se adquirieron ambulancias de alta complejidad para fortalecer estas prestaciones.
Asimismo, el establecimiento contará con un taller destinado a realizar reparaciones menores y tareas básicas de mantenimiento de los vehículos sanitarios.
El servicio de emergencias tendrá su primer edificio propio
Uno de los aspectos destacados del anuncio fue que la Dirección de Emergencias Sanitarias contará por primera vez con una sede propia.
Así lo señaló José María Cáceres, responsable del 107, quien explicó que el organismo lleva más de cuatro décadas de funcionamiento sin disponer de un edificio de estas características.
“Es la primera vez en la historia, en más de 40 años que existe la Dirección de Emergencias Sanitarias, que va a tener edificio propio”, afirmó.
El funcionario consideró que la nueva infraestructura permitirá mejorar la organización de los servicios y avanzar hacia un sistema de coordinación provincial.
La propuesta incluye una central desde la cual se puedan planificar las respuestas ante emergencias, administrar recursos y articular los traslados de pacientes.
Cáceres destacó que la ubicación del inmueble también resulta importante por el crecimiento que experimentó la ciudad de Paraná y la necesidad de ampliar la cobertura sanitaria.
Proyectan una central provincial y un hospital virtual
Además del funcionamiento habitual del 107, el proyecto contempla una futura central de emergencias sanitarias de alcance provincial, que permita coordinar diferentes servicios desde un mismo establecimiento.
Cáceres explicó que se prevé desarrollar progresivamente un sistema denominado hospital virtual, con una sala de guardia destinada a organizar la asistencia y los traslados de pacientes.
“Se va a poder planificar y realizar progresivamente la primera central de emergencias en la provincia, inclusive con la proyección de un hospital virtual”, anticipó.
Según detalló, este espacio permitirá coordinar la red de traslados interhospitalarios y el traslado seguro de pacientes críticos.
El proyecto también incluye la instalación de una posta sanitaria del 107, con ambulancias y personal destinado a responder ante emergencias en ese sector de Paraná.
“Va a funcionar la sala de despacho, fundamentalmente este hospital virtual, esta sala de guardia que va a coordinar toda la red de traslado interhospitalario, de traslado seguro de pacientes críticos”, explicó Cáceres.
La iniciativa busca concentrar tareas que actualmente se desarrollan en diferentes espacios y mejorar la articulación entre los servicios de emergencias.
Cuándo comenzará a funcionar la nueva sede del 107
Las autoridades aclararon que el inmueble deberá atravesar un proceso de acondicionamiento antes de recibir a las distintas dependencias sanitarias.
El Ministerio de Salud asumirá la administración del edificio y deberá avanzar con las tareas técnicas y administrativas necesarias para adaptar las instalaciones.
La previsión oficial es que la nueva sede comience a funcionar durante 2027, aunque todavía no existe un cronograma definitivo para la ejecución de las obras.
“Lo que va a demorar es que se realicen las obras y el acondicionamiento. Para el año que viene ya empezaría a funcionar”, señalaron durante el anuncio.
También se indicó que los plazos dependerán de los trabajos que deban realizarse y de los procedimientos administrativos correspondientes.
Por el momento, el proyecto se encuentra en la etapa de asignación del inmueble y planificación de las intervenciones necesarias para su utilización sanitaria.
Qué harán con las máquinas de imprenta y los vehículos decomisados
Además de los inmuebles, la resolución judicial permitió recuperar vehículos y equipamiento que pertenecían al establecimiento donde funcionaba la imprenta. Entre los elementos existentes se encuentran máquinas gráficas, plóteres y otros dispositivos utilizados para tareas de impresión.
Las autoridades explicaron que estos bienes serán distribuidos entre distintas áreas del Estado provincial, de acuerdo con sus necesidades.
En principio, la maquinaria vinculada con la actividad gráfica será destinada a la Imprenta Oficial de Entre Ríos, mientras que los vehículos serán asignados a diferentes ministerios.
El secretario provincial de Justicia, Julián Maneiro, explicó que la distribución de los bienes decomisados se realiza mediante un procedimiento administrativo posterior a las resoluciones judiciales.
Una vez que las sentencias adquieren firmeza, la Justicia comunica al Poder Ejecutivo cuáles son los bienes que pasan a disposición del Estado.
A partir de esa notificación, se evalúan las necesidades de las distintas dependencias y se determina su destino.