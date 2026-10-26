PAMI: cómo reportar problemas para registrarse, ingresar a la aplicación o usar la credencial

Los afiliados de PAMI que tengan dificultades para registrarse, validar sus datos o utilizar la credencial digital pueden informar esos inconvenientes mediante un formulario de reclamos vinculado con Mi PAMI. El canal reúne reportes sobre errores de acceso y funcionamiento de los servicios digitales.

Entre los problemas contemplados se encuentran la falta de recepción de códigos de verificación por correo electrónico o mensaje de texto, las dificultades para ingresar el CUIL y los errores que impiden completar el registro.

La herramienta también permite comunicar fallas en la aplicación móvil. El objetivo es identificar qué inconveniente experimenta el afiliado y dejar constancia dentro de las categorías disponibles.

Cómo informar un problema de registro o acceso

Para realizar el reporte, hay que acceder al apartado Mi PAMI desde los canales oficiales y buscar el formulario destinado a inconvenientes técnicos. Allí corresponde seleccionar la opción que describa el problema.

Antes de enviar el reclamo, conviene comprobar que los datos personales estén correctamente ingresados. También es necesario revisar que el correo electrónico y el teléfono informados sean los que utiliza el afiliado.

Si la dificultad persiste, el formulario permite registrar el inconveniente. Esto comprende tanto errores durante la creación de la cuenta como problemas de validación que impiden completar el ingreso.

Qué fallas de la credencial pueden reportarse

El canal incluye inconvenientes para generar o visualizar el token y el código QR de la credencial digital. También contempla errores que afectan el uso de otras funciones de la aplicación.

Los afiliados pueden informar problemas generales del sistema o situaciones en las que el servicio queda completamente inaccesible. Las categorías permiten diferenciar una falla puntual de un bloqueo del acceso.

Según la información difundida, los reclamos se centralizan para que PAMI pueda identificar el tipo de dificultad reportada. No se informó un plazo único de resolución para todos los casos.

Qué hacer si no se puede completar el reclamo por internet

Quienes no logren acceder a la plataforma pueden llamar gratuitamente al 138, PAMI Escucha y Responde. El servicio recibe consultas, sugerencias y reclamos sobre prestaciones y atención, y está disponible en todo el país las 24 horas, los 365 días del año.

Otra alternativa es solicitar orientación en una agencia o Unidad de Gestión Local. El sitio oficial del organismo también reúne información sobre trámites y vías de contacto.

Para proteger la cuenta, las gestiones deben realizarse por los canales oficiales, sin compartir contraseñas ni códigos de validación con terceros. El organismo recuerda que no utiliza intermediarios para realizar trámites.