Tiroteo en barrio Macarone: secuestraron 11 armas "de guerra" tras persecución y allanamientos

Un tiroteo en barrio Macarone de Paraná desencadenó un importante operativo policial que permitió secuestrar 11 armas de fuego, municiones de distintos calibres y otros elementos de interés para la investigación. El procedimiento comenzó alrededor de las 3:30 de este lunes, cuando efectivos de la comisaría octava acudieron a la zona tras escuchar detonaciones y recibir varios llamados de vecinos al 911.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a dos hombres armados que, según la información policial, efectuaron disparos contra los efectivos. Se produjo un intercambio de disparos y posteriormente una persecución por los pasillos del barrio, aunque ambos sospechosos consiguieron escapar.

Tiroteo en barrio Macarone de Paraná (foto Elonce)

Durante los rastrillajes, la Policía encontró inicialmente dos pistolas, una calibre .22 y otra .45, y posteriormente una mochila con otras nueve armas de fuego. El jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, confirmó a Elonce que el total de armamento secuestrado ascendió a 11 armas, una cantidad que calificó como inusual para este tipo de procedimientos.

Encontraron una mochila con nueve armas de fuego

El jefe policial explicó que el operativo se inició cuando personal de la comisaría octava patrullaba las inmediaciones del barrio y detectó disparos, mientras los vecinos alertaban sobre la misma situación a la sala de emergencias.

“Personal de comisaría octava, que casualmente estaba en las inmediaciones, no solo escucha detonaciones de arma de fuego, sino que en la sala de emergencias 911 vecinos dan a conocer que se están produciendo detonaciones”, relató.

Las armas incautadas en barrio Macarone (foto Elonce)

La rápida intervención permitió iniciar la persecución de los sospechosos y recuperar las primeras armas. Posteriormente, con la participación de distintas dependencias policiales, se amplió la búsqueda.

En ese contexto, los investigadores localizaron una mochila que contenía nueve armas adicionales, entre ellas pistolas de calibres 9 milímetros, .45 y .22.

Las armas incautadas en barrio Macarone (foto Elonce)

“Por lo que llevamos contabilizado, se han localizado, entre las dos que te comenté y lo que va en la mochila, 11 armas de fuego. En semejante cantidad no hay precedentes”, sostuvo González al remarcar que algunas de las armas eran "de guerra".

El funcionario destacó el resultado del procedimiento y señaló que el armamento estaba siendo examinado para establecer sus características y procedencia.

Armas con numeración limada y cargadores extendidos

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue la variedad de pistolas y municiones encontradas durante los procedimientos.

Las armas incautadas en barrio Macarone (foto Elonce)

Según precisó el jefe policial, algunas armas tenían la numeración limada, mientras que otras conservaban sus identificaciones, que estaban siendo verificadas por los especialistas.

También se encontraron cargadores extendidos, capaces de almacenar una mayor cantidad de proyectiles que los convencionales.

“Hay armas que están limadas, otras que no, algunas 9 milímetros, 11,25 y 22. La particularidad de algunas es que tienen cargadores extensibles, es decir, que tienen mayor carga. Estamos hablando de 25 cartuchos”, detalló.

Además, una de las pistolas tenía una munición colocada en la recámara, por lo que se encontraba en condiciones de disparar de manera inmediata.

“Una de las armas tenía munición en recámara, es decir, lista para usar”, remarcó.

El jefe policial aclaró que la importancia del hallazgo no estaba dada solamente por la cantidad de armas, sino también por el volumen de cartuchería de diferentes calibres.

Durante los procedimientos también se secuestraron numerosas vainas servidas y se constataron impactos de bala en viviendas del sector.

Allanamientos en barrio Macarone y un sospechoso identificado

Tras los primeros procedimientos, se dio intervención a la fiscal en turno, Paola Farinó, quien dispuso nuevas medidas investigativas. Entre ellas, se ordenó la participación de la Dirección General de Investigaciones y del área de Homicidios, además de la realización de allanamientos en el barrio.

Uno de los procedimientos se concentró en una vivienda donde fue localizada la mochila con las nueve pistolas.

Tiroteo en barrio Macarone: secuestraron 11 armas de fuego tras una persecución y allanamientos

El jefe policial señaló que el lugar podría haber sido utilizado para ocultar el armamento, aunque las circunstancias del hallazgo continuaban bajo investigación.

“Estamos focalizados en una vivienda donde se halló esta mochila con las nueve armas que te detallé, tal vez prontas a ser descartadas u ocultadas”, expresó.

Hasta el momento de la entrevista, una persona había sido individualizada por los investigadores, aunque no se había confirmado su detención.

Los procedimientos continuaban durante la mañana de este lunes, con presencia de autoridades de la Policía de Entre Ríos, de la Jefatura Departamental Paraná y de la comisaría octava.

Investigan otro episodio con una persona herida de bala

El jefe policial también se refirió a un hecho ocurrido durante la jornada anterior en el mismo barrio, cuando una persona resultó herida por un disparo de arma de fuego.

Sin embargo, aclaró que no estaba confirmado que ese episodio tuviera relación con el enfrentamiento registrado durante la madrugada del lunes.

“En el día de ayer se da esta problemática de vecinos donde hay una persona que recibe un disparo de arma de fuego. Nada que ver en este momento con lo que te estoy narrando de las 3:30. No se puede asegurar que está asociado”, precisó.

El funcionario indicó que ambas situaciones estaban siendo investigadas y que, por el momento, no existían elementos suficientes para establecer una vinculación.

La sucesión de hechos motivó el refuerzo de los patrullajes y la intervención de diferentes áreas policiales en el sector.

Los pasillos del barrio dificultaron la persecución

Desde la comisaría octava explicaron que las características del barrio Macarone representan una dificultad para los procedimientos, debido a la presencia de cortadas y pasillos que permiten desplazarse entre distintos sectores.

El personal que participó de la intervención relató que los sospechosos aprovecharon esas características para escapar después de ser sorprendidos con armas de fuego.

“Nos encontramos en la cercanía cuando arribamos al lugar, constatamos la presencia de personas armadas. Se inició una persecución, pero los pasillos facilitan las fugas”, explicó Diego Fernández, uno de los efectivos que participó del procedimiento.

Allanamientos en barrio Macarone (foto Elonce)

Pese a que no consiguieron detener a los dos hombres en ese momento, los policías recuperaron las primeras armas y continuaron con los rastrillajes que permitieron ampliar el secuestro.

Las autoridades señalaron que el barrio cuenta con un dispositivo de seguridad y que se realizan recorridas preventivas debido a episodios de violencia registrados anteriormente.

Destacaron los llamados de los vecinos y el secuestro de armas

El jefe de la Policía de Entre Ríos destacó la intervención de los efectivos y la colaboración de los vecinos que se comunicaron con el 911 para denunciar las detonaciones. También confirmó que ningún integrante del personal policial resultó lesionado durante el enfrentamiento.

El funcionario remarcó que retirar de circulación una cantidad considerable de armas representa un resultado importante para la prevención de nuevos episodios de violencia.

En ese sentido, señaló que los procedimientos buscan llevar tranquilidad a los habitantes del barrio, afectados por situaciones recurrentes vinculadas con el uso de armas de fuego.