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Policiales Procedimiento policial en Paraná

Un motociclista hacía maniobras peligrosas en Paraná, intentó escapar de la Policía y terminó accidentado

Un joven de 20 años sufrió lesiones al perder el control de su moto cerca de la Plaza Mujeres Entrerrianas. Fue trasladado al Hospital San Martín y quedó bajo investigación por presunta conducción temeraria. El vehículo fue retenido.

26 de Octubre de 2026
Motociclista accidentado en Paraná
Motociclista accidentado en Paraná Foto: Policía de Entre Ríos

Un joven de 20 años sufrió lesiones al perder el control de su moto cerca de la Plaza Mujeres Entrerrianas. Fue trasladado al Hospital San Martín y quedó bajo investigación por presunta conducción temeraria. El vehículo fue retenido.

Un motociclista de 20 años sufrió lesiones tras perder el control de su vehículo mientras realizaba maniobras peligrosas en inmediaciones de la Plaza Mujeres Entrerrianas, en Paraná. El episodio ocurrió durante la tarde del domingo, cuando la Policía intervino a raíz de una denuncia sobre un grupo de motociclistas que circulaban de manera riesgosa y provocaban ruidos molestos.

 

Según informaron fuentes policiales, los efectivos acudieron al lugar como parte de los operativos de seguridad y prevención que se desarrollan en la ciudad. Al advertir la presencia de los uniformados, los motociclistas comenzaron a dispersarse.

 

Sin embargo, uno de los conductores continuó realizando maniobras riesgosas entre los vehículos que circulaban por la zona. Cuando intentó subir un terraplén, perdió el control de la motocicleta y cayó, lo que le provocó diversas lesiones.

 

Tras el accidente, el joven recibió asistencia y fue trasladado al Hospital San Martín de Paraná, donde quedó bajo atención médica.

 

Durante el procedimiento, los efectivos constataron que la motocicleta no tenía patente colocada y que su conductor carecía de la documentación correspondiente.

 

Ante estas irregularidades, se dio intervención al personal municipal, que procedió a la retención del rodado.

 

Lo investigan por conducción temeraria

 

La situación fue comunicada a la Fiscalía interviniente, que dispuso avanzar con las actuaciones correspondientes.

 

Por orden judicial, el conductor deberá ser correctamente identificado por el supuesto delito de conducción temeraria, una vez que reciba el alta médica.

 

La intervención se produjo en el marco de los controles preventivos destinados a detectar conductas riesgosas en la vía pública y evitar situaciones que puedan poner en peligro a conductores, peatones y otros usuarios del tránsito.

Temas:

Paraná motociclista accidentado Plaza Mujeres Entrerrianas maniobras peligrosas Conducción Temeraria
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