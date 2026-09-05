Trasladaron a Paraná al exgobernador Sergio Urribarri tras quedar firme su condena a ocho años de prisión

El exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri fue trasladado desde Concordia hasta Paraná bajo custodia policial durante la madrugada de este sábado luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme la condena a ocho años de prisión.

Urribarri pasó la noche en la Alcaidía de Tribunales de la capital entrerriana y está previsto que sea derivado a la Unidad Penal N° 1. También fueron detenidos el exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera, cuñado del exmandatario.

El traslado a la capital entrerriana fue ordenada por el Tribunal de Juicios y Apelaciones luego de que la Corte Suprema rechazara, el jueves 3 de septiembre, los recursos extraordinarios presentados contra las condenas. El Ministerio Público Fiscal había solicitado que los tres fueran detenidos de manera inmediata.

La resolución del máximo tribunal nacional también alcanzó a Gerardo Caruso, Corina Cargnel, Emiliano Giacopuzzi y Luciana Almada. De esa manera quedaron firmes las condenas dictadas en el proceso judicial que investigó distintas maniobras vinculadas con el uso de fondos públicos.

Cómo fue el traslado a Paraná

Sergio Urribarri fue notificado de la medida en su domicilio de Concordia y posteriormente trasladado hacia la capital provincial. Su llegada a la Alcaidía se produjo cerca de las 2 de la madrugada, después de que fueran alojados Báez y Aguilera.

Báez había ingresado alrededor de las 21.40, mientras que Aguilera fue trasladado desde San Salvador. Los tres permanecieron durante la noche en celdas individuales de la dependencia judicial a la espera de su derivación al sistema penitenciario.

En principio, los condenados serán enviados a la Unidad Penal N° 1 de Paraná. Las autoridades penitenciarias deberán definir el sector en el que serán alojados, ya que el espacio especial que habían utilizado durante una detención anterior se encuentra actualmente en refacciones.

También se evaluaron otras alternativas de alojamiento, entre ellas sectores específicos de la cárcel de Paraná o eventualmente otra unidad penitenciaria de la provincia. Sin embargo, la previsión inicial es que comiencen a cumplir sus respectivas penas en la capital entrerriana.

Las condenas que quedaron firmes

Urribarri fue condenado el 7 de abril de 2022 a ocho años de prisión. Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera, en tanto, recibieron penas de seis años y seis meses cada uno en el mismo proceso.

Con el rechazo de los recursos extraordinarios, la Corte Suprema dejó sin efecto la última instancia que impedía la ejecución definitiva de las condenas.

A partir de esa decisión, el Tribunal entrerriano dispuso las medidas necesarias para hacer efectivas las penas.

Qué pasará con los pedidos de prisión domiciliaria

Antes de las detenciones, las defensas de Sergio Urribarri y Báez habían solicitado que ambos pudieran cumplir sus condenas bajo una modalidad domiciliaria por razones vinculadas con su estado de salud. Esos planteos no evitaron su detención ni el traslado al sistema penitenciario y deberán continuar su trámite ante la Justicia de Ejecución.

La jueza de Ejecución y Medidas de Seguridad, Cecilia Bértora, será la encargada de analizar los planteos que formulen las defensas sobre las condiciones de cumplimiento de las penas.

Mientras esas solicitudes sean evaluadas, Urribarri, Báez y Aguilera permanecerán detenidos bajo el régimen dispuesto tras quedar firmes sus condenas.