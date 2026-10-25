Cristina Kirchner felicitó a Lula por su triunfo: “Fue un auténtico 17 de Octubre electoral”

Cristina Kirchner felicitó a Lula y habló de un 17 de Octubre.

Cristina Kirchner felicitó a Lula da Silva por su victoria en el balotaje presidencial de Brasil y comparó el resultado con una de las fechas más representativas del peronismo. La expresidenta fue una de las primeras dirigentes argentinas en celebrar la reelección del mandatario brasileño, quien derrotó a Flávio Bolsonaro y consiguió un cuarto mandato presidencial.

A través de su cuenta de X, Cristina Kirchner destacó el papel de los votantes brasileños y la capacidad del líder del Partido de los Trabajadores (PT) para revertir un escenario electoral adverso.

“FELICITACIONES… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla”, escribió la exmandataria.

FELICITACIONES… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 26, 2026

La comparación de Cristina Kirchner con el 17 de Octubre

La referencia al 17 de Octubre remite al Día de la Lealtad Peronista, que recuerda la movilización de trabajadores de 1945 para reclamar la liberación de Juan Domingo Perón.

Con esa comparación, Cristina Kirchner puso el foco en el respaldo popular que permitió a Lula imponerse en una elección ajustada, después de haber quedado por detrás de Bolsonaro en la primera vuelta.

Según los resultados difundidos por la Justicia Electoral brasileña, Lula obtuvo alrededor del 51,8% de los votos válidos, frente al 48,2% de Flávio Bolsonaro. El resultado aseguró la continuidad del presidente brasileño en el poder.

Massa y Kicillof también celebraron la victoria

El triunfo del mandatario brasileño también generó repercusiones entre otros referentes del peronismo argentino, entre ellos Sergio Massa y Axel Kicillof.

“Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida”, expresó el exministro de Economía, quien destacó la trayectoria política del presidente brasileño y su relación con la Argentina.

Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof sostuvo: “Lula ganó las elecciones, dejando una lección: nunca hay que rendirse”. Además, cerró su mensaje con la expresión “Hay otro camino”.

El triunfo de Lula y las expectativas del peronismo argentino

La victoria de Lula fue seguida de cerca por dirigentes de distintos sectores del Partido Justicialista, algunos de los cuales viajaron a San Pablo para acompañar al Partido de los Trabajadores durante la definición electoral, publicó Perfil.

Entre los representantes del Frente Renovador estuvieron Cecilia Moreau, Diego Giuliano, Sebastián Galmarini y Marina Salzmann. También participó Cecilia Nicolini, vinculada al espacio político de Axel Kicillof.

El resultado brasileño adquirió relevancia para el peronismo argentino en medio de sus discusiones internas y de la preparación del escenario electoral de 2027. La remontada del PT fue recibida por distintos dirigentes como una referencia política de cara a los próximos desafíos.