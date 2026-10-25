"Gualeguaychú siempre será su casa", dijo el intendente en el cierre del Mundial de Canotaje 2026

Gualeguaychú despidió el Campeonato Mundial de Canotaje Maratón 2026 con una ceremonia que reunió a autoridades, delegaciones internacionales y vecinos en la Costanera. Durante el acto de cierre, el intendente Mauricio Davico agradeció a los deportistas y a quienes hicieron posible el evento, que convocó a más de 700 palistas de distintos países.

“Gualeguaychú siempre será su casa”, expresó al despedir a las delegaciones, en una jornada que combinó reconocimientos deportivos, música y celebración popular.

Davico encabezó la ceremonia junto al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y representantes de organismos nacionales e internacionales vinculados al canotaje. En su discurso, destacó el trabajo de los organizadores, los voluntarios, los trabajadores y la comunidad local durante el desarrollo de la competencia.

Cómo surgió la candidatura de Gualeguaychú para el Mundial de Canotaje

Durante el acto, Davico relató cómo nació la posibilidad de que Gualeguaychú recibiera el campeonato mundial y las gestiones que permitieron que la ciudad fuera elegida como sede frente a Azerbaiyán.

Según recordó, la propuesta llegó a través del palista local Roberto “Tito” Palacios, quien tomó contacto con Luis Castillo para avanzar con la iniciativa. En aquel momento, se evaluaba la posibilidad de organizar la competencia entre Gualeguaychú y Viedma.

Foto: Municipalidad de Gualeguaychú

“Está la posibilidad, podemos estar entre Gualeguaychú y Viedma”, recordó Davico que le plantearon. Su respuesta, según contó, fue inmediata: “Vamos a hacerlo”.

Meses después, dos representantes internacionales procedentes de España y Holanda visitaron la ciudad para conocer sus condiciones como sede. Durante su estadía recorrieron el río, probaron la gastronomía local y presenciaron una presentación del Carnaval del País.

La experiencia formó parte de la evaluación de los atractivos y la capacidad organizativa de Gualeguaychú para albergar un acontecimiento deportivo de alcance internacional.

“Con Gualeguaychú le ganamos la pulseada, por así decir, a Azerbaiyán y lo pudimos hacer”, expresó el intendente. Además, agradeció a Palacios por acercar la iniciativa y alentó a la comunidad a continuar impulsando proyectos para la ciudad. “Traigan ideas, que acá tenemos gente que toma decisiones, como por ejemplo, hacer un Mundial”, afirmó.

Foto: Municipalidad de Gualeguaychú

El mensaje de Davico a las delegaciones internacionales

Uno de los momentos destacados del cierre fue el reconocimiento a los países y territorios que participaron del campeonato. Davico mencionó a las delegaciones y agradeció su presencia en Gualeguaychú.

Entre los participantes hubo deportistas de España, Hungría, Sudáfrica, Australia, Chile, Alemania, Brasil, Francia, Portugal, Canadá, Gran Bretaña, Uruguay, Dinamarca, Estados Unidos, Italia, Japón, Irlanda, Bélgica, Suecia, Ucrania, Polonia, Países Bajos, Noruega, Bolivia, Ecuador, Nueva Zelanda, México y Argentina, entre otros.

“Gualeguaychú siempre será su casa”, manifestó el intendente, quien también les deseó un buen regreso a sus hogares. El discurso concluyó con una frase dedicada a los deportistas y al vínculo que se generó durante el encuentro: “Hasta que el agua nos vuelva a encontrar”.

Davico también ratificó la intención de continuar trabajando junto a la Federación Internacional de Canotaje y anticipó nuevas oportunidades para la ciudad. “Se vienen cosas buenas para Gualeguaychú”, aseguró.

Inclusión, deporte y cuidado del ambiente

La ceremonia también contó con la participación de Cecilia Farías, vicepresidenta de la Federación Internacional de Canotaje, quien agradeció a las personas que hicieron posible el campeonato y felicitó tanto a los medallistas como a quienes asumieron el desafío de competir.

Foto: Municipalidad de Gualeguaychú

“Cada participación representa una historia de compromiso y puede inspirar a quienes comienzan su camino en el deporte”, expresó. Farías reconoció especialmente el trabajo de los voluntarios, los equipos técnicos, los oficiales y las familias. También destacó la importancia de construir vínculos entre deportistas de distintas partes del mundo y de generar oportunidades para las nuevas generaciones.

En su intervención, remarcó la necesidad de promover la participación de niñas y mujeres, facilitar su acceso a espacios de liderazgo y garantizar entornos deportivos seguros, basados en el respeto y la protección.

Además, señaló que la presencia del paracanotaje refuerza el compromiso de ampliar las oportunidades y eliminar barreras para la participación deportiva.

La vicepresidenta también vinculó el legado de la competencia con el cuidado del ambiente y llamó a proteger el río Gualeguaychú, sus costas y su biodiversidad. Al finalizar su discurso, declaró oficialmente clausurado el Campeonato Mundial de Canotaje Maratón 2026.

Foto: Municipalidad de Gualeguaychú

Las autoridades presentes en el cierre del Mundial

Davico estuvo acompañado por el gobernador Rogelio Frigerio; Cecilia Farías, vicepresidenta de la Federación Internacional de Canotaje; Jorge Serpi, presidente de la Federación Argentina de Canoas; Mauricio Caffa, presidente de la Confederación Panamericana de Canoas; y Ruud Heijselaar, presidente del Comité de Maratón de la Federación Internacional de Canotaje.

También participaron funcionarios provinciales y municipales, concejales y representantes de instituciones locales. La conducción estuvo a cargo del locutor Ricardo Martínez Puente, quien realizó la traducción al inglés del discurso del intendente para que las delegaciones angloparlantes pudieran seguirlo.