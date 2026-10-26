Cataratas del Iguazú registraron el mayor caudal del año y cerraron pasarelas por seguridad

Las Cataratas del Iguazú registraron este lunes 26 de octubre el mayor caudal del año, como consecuencia de las intensas lluvias en la cuenca del río Iguazú. Durante la madrugada, el volumen de agua alcanzó los 17,7 millones de litros por segundo, mientras que a las 7 se ubicó en 16.800 metros cúbicos por segundo (m³/s).

Según informaron las autoridades del Parque Nacional do Iguaçu, del lado brasileño, el caudal fue 11 veces superior al promedio histórico, estimado en 1.500 m³/s.

El incremento obligó a cerrar preventivamente algunas pasarelas y circuitos turísticos, aunque ambos parques mantienen sectores habilitados para los visitantes.

Qué sectores están habilitados en las Cataratas del Iguazú

En el lado brasileño, la Trilha das Cataratas y sus miradores permanecen abiertos, mientras que la Passarela das Cataratas fue cerrada de manera preventiva por razones de seguridad.

La reapertura dependerá de la evolución del caudal y de las condiciones del río. Los equipos de Urbia+Cataratas y del Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) mantienen un monitoreo permanente.

En el lado argentino, el Parque Nacional Iguazú funciona parcialmente este lunes. Están habilitados el Circuito Inferior y el Sendero Verde, mientras que el Circuito Superior permanece cerrado debido al elevado caudal y las previsiones de ascenso.

Las autoridades recomiendan consultar los canales oficiales de ambos parques antes de realizar la visita, ya que las condiciones del río pueden modificarse durante la jornada. (con información de Radio Cataratas)