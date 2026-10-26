Encontraron muerto a conocido youtuber: tenía 30 años y era amigo de El Rubius

El streamer salvadoreño Carlos Mauricio Gómez fue hallado sin vida en un departamento de Monterrey, México. Era conocido por organizar los Squid Craft Games junto a figuras como AuronPlay y El Rubius.
El reconocido youtuber y streamer salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, conocido como El Komanche, fue encontrado muerto a los 30 años en Monterrey, México. La noticia fue confirmada por su representante, Byron Reyes, luego de comunicarse con la familia del creador de contenido, quien había alcanzado una importante popularidad en las plataformas digitales.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el cuerpo fue hallado en el departamento que alquilaba en esa ciudad mexicana. Los vecinos advirtieron que la puerta de la vivienda permanecía abierta desde hacía aproximadamente un día, situación que motivó el descubrimiento.
De acuerdo con la información difundida, el cuerpo no presentaba signos de violencia y tampoco se detectó la falta de objetos en el inmueble. Hasta el momento, no se precisaron oficialmente las causas del fallecimiento.
Quién era El Komanche y cómo alcanzó la fama
Carlos Mauricio Gómez comenzó su trayectoria como creador de contenido en 2015, cuando empezó a realizar transmisiones en vivo a través de Twitch. Con el paso de los años, logró consolidar una comunidad de seguidores interesados en sus partidas de videojuegos y sus colaboraciones con otros streamers.
Su mayor crecimiento se produjo entre 2020 y 2022, período durante el cual ganó notoriedad por sus transmisiones de títulos como Grand Theft Auto, Minecraft y Fortnite. Su participación en actividades junto a reconocidos creadores de contenido amplió su alcance dentro de la comunidad hispanohablante.
Al momento de su fallecimiento, El Komanche acumulaba más de 1,7 millones de seguidores en Twitch, 886.000 en Instagram y 33.700 en Kick. Estas cifras reflejaban su presencia en distintas plataformas de entretenimiento digital.
Su vínculo con El Rubius y los Squid Craft Games
Uno de los proyectos más conocidos de El Komanche fue la organización de los Squid Craft Games, una competencia desarrollada dentro del videojuego Minecraft e inspirada en la serie de Netflix El juego del calamar.
El evento reunió a numerosos creadores de contenido de habla hispana, quienes participaron en pruebas eliminatorias transmitidas en vivo para millones de espectadores. El Komanche fue uno de sus principales organizadores, junto a figuras como AuronPlay y El Rubius.
Su trabajo en esta competencia lo convirtió en una figura reconocida dentro de la comunidad del streaming, especialmente por la coordinación de eventos que reunían a participantes de diferentes países.
Las controversias que atravesó en redes sociales
Antes de su fallecimiento, El Komanche había protagonizado distintas controversias públicas. Una de ellas estuvo relacionada con una acusación de acoso formulada por la creadora de contenido Fernanda Val, que generó cuestionamientos hacia el streamer en redes sociales.
También quedó fuera de una edición de La Velada del Año, el evento de boxeo organizado por Ibai Llanos, después de revelar anticipadamente su participación y romper un acuerdo de confidencialidad.
Ambos episodios tuvieron repercusión en las plataformas digitales. No obstante, no existe información confirmada que permita relacionar esas controversias con las circunstancias de su fallecimiento.
El mensaje de Coscu tras la muerte del streamer
La noticia generó reacciones entre los creadores de contenido. Uno de los que se pronunció fue el streamer argentino Martín Pérez Disalvo, conocido como Coscu, quien publicó un mensaje en su cuenta de X.
“RIP Komanche… Eso pasa cuando comunidades de ratas juegan a ser jueces de la vida del resto de las personas”, expresó, en referencia a las críticas y acusaciones que circulan en redes sociales.
RIP Komanche… Eso pasa cuando comunidades de ratas juegan a ser jueces de la vida del resto de las personas. Juzgan a todo el mundo, inventan, fabulan y arman historias, juzgan sin escrúpulos a todos, y después cuando pasan estas cosas twittean llorando y dan su pésame.— Coscu (@Martinpdisalvo) October 26, 2026
En su publicación, Coscu cuestionó a quienes realizan señalamientos públicos contra otros creadores de contenido y mencionó experiencias personales vinculadas con las críticas que recibió después de participar en La Velada del Año.
El fallecimiento de El Komanche provocó repercusiones en la comunidad del streaming, donde era reconocido por sus transmisiones de videojuegos y su participación en la organización de eventos internacionales.