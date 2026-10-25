Luciano Pereyra y Nahuel Pennisi cantarán ante el papa León XIV: dónde se presentarán

Luciano Pereyra y Nahuel Pennisi fueron convocados para participar de las celebraciones durante la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre. También actuarán Abel Pintos, Jorge Rojas y Jairo.
Luciano Pereyra y Nahuel Pennisi cantarán ante el papa León XIV durante su visita a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre de 2026. Los reconocidos músicos formarán parte de distintas celebraciones religiosas que reunirán a cientos de artistas, coristas y fieles en Buenos Aires, Luján y Córdoba.
Pereyra participará de la misa que el Pontífice celebrará el próximo 11 de noviembre en la explanada de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. El propio cantante confirmó la noticia durante uno de sus conciertos en el Movistar Arena de Buenos Aires.
La presentación tendrá un significado especial para el artista, nacido y criado en Luján. Según adelantó, interpretará, entre otras canciones, “Si No Es Contigo”, su último lanzamiento y primer adelanto de su próximo álbum.
Luciano Pereyra volverá a cantar ante un Papa
La actuación marcará un nuevo encuentro del músico con un pontífice. En agosto de 2000, cuando tenía 18 años, Pereyra cantó ante Juan Pablo II durante la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Roma.
Por su parte, Nahuel Pennisi participará del encuentro de León XIV con los jóvenes, programado en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires. El cantante y guitarrista compartirá la jornada con otros artistas y agrupaciones musicales.
La propuesta incluirá distintas expresiones de la música popular argentina, junto con repertorios religiosos y presentaciones corales, en actividades que acompañarán el recorrido del Papa por el país.
Abel Pintos, Jorge Rojas y Jairo también fueron convocados
La organización confirmó que Abel Pintos y el Coro Cottolengo Don Orione participarán del encuentro con el personal y los residentes del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, publicó Ámbito.
En el Monumento de los Españoles también actuarán Los Olmos, Athenas, Vero Sanfilippo y Corrientes Purajhei. Mientras tanto, en Córdoba, la vigilia y la misa previstas en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) contarán con la participación de Jorge Rojas, Jairo y diferentes agrupaciones corales.
La celebración en Luján reunirá a Luciano Pereyra con los Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea y el Ballet Sumampa.
Según adelantaron los organizadores, más de 600 coristas y 200 músicos acompañarán las celebraciones litúrgicas durante la visita papal. Además, anticiparon que la nómina de artistas se ampliará en los próximos días.