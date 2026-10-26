Paraná recibirá a 1.350 jugadores en un encuentro internacional de maxibásquet

REDACCIÓN ELONCE
La 26ª edición del Encuentro Internacional de Maxibásquet reunirá a unos 1.350 participantes de Argentina y países vecinos. Habrá competencias femeninas y masculinas en distintos clubes de Paraná, con entrada libre y gratuita, supo Elonce.
Paraná será sede de la 26ª edición del Encuentro Internacional de Maxibásquet, que reunirá a unos 1.350 jugadores de distintas provincias argentinas y países limítrofes. El evento, organizado por la Asociación Civil Maxibásquet Suricatas Club, incluirá competencias femeninas y masculinas para participantes de entre 30 y 60 años, con entrada libre y gratuita.
La presentación oficial se realizó este lunes en Sala Mayo, con la participación del secretario de Deportes de Entre Ríos, Sebastián Uranga; el presidente del Ente Mixto Paraná Turismo (Empatur), Agustín Clavenzani; el subsecretario municipal de Deportes, Juan Arbitelli, y la presidenta de Suricatas Club, Viviana Busso.
Durante el lanzamiento, las autoridades destacaron la continuidad del encuentro, que lleva 26 ediciones, y su impacto en la actividad turística y hotelera de la capital entrerriana.
Un encuentro internacional con 1.350 participantes
La presidenta de Suricatas Club, Viviana Busso, destacó el acompañamiento de los equipos que cada año regresan a Paraná para participar del torneo.
“Es la 26ª edición, ya hace 26 años que venimos organizando y siempre les damos gracias a los participantes porque nos vuelven a elegir”, expresó.
La organizadora señaló que el encuentro combina la competencia deportiva con actividades sociales y recreativas. “La gente viene a jugar buen básquet y a pasarla bien, a disfrutar de la ciudad”, sostuvo.
Busso también agradeció el respaldo del Gobierno provincial y la Municipalidad de Paraná para concretar una nueva edición.
Los clubes donde se jugará el torneo
Los partidos se disputarán en distintas instituciones deportivas de Paraná, que pondrán sus instalaciones a disposición de los participantes.
Según detalló la organización, las sedes serán el Club Atlético Estudiantes (CAE), Talleres, Sionista, San Agustín, Olimpia y la cancha privada Quico Basquet.
El subsecretario de Deportes municipal, Juan Arbitelli, destacó la colaboración de los clubes y las condiciones de infraestructura que ofrece la ciudad.
“Paraná está preparada para este tipo de eventos. A fines de octubre ya es un clásico que se repite año a año”, señaló.
Además, invitó a los vecinos a presenciar los encuentros. La entrada será libre y gratuita en todas las sedes.
Cuándo comenzarán las actividades
La organización informó que el miércoles 28 de octubre, a las 18, se realizará la acreditación de los equipos en El Mirador, donde también habrá un encuentro social de bienvenida.
“Tenemos la acreditación y un sunset, una fiesta. Están todos invitados, pueden concurrir para ver de qué se trata nuestra parte social también”, explicó Busso.
El torneo contará con categorías de entre 30 y 60 años, tanto femeninas como masculinas.
La convocatoria incluye equipos de casi todas las provincias argentinas y delegaciones de países vecinos, según informaron los organizadores.
Destacaron el impacto turístico del maxibásquet
El presidente de Empatur, Agustín Clavenzani, remarcó que el encuentro representa una oportunidad para promocionar Paraná como destino turístico.
“Alrededor de 1.350 personas ya están inscriptas para participar y disfrutar del río, de la naturaleza y de la aventura”, afirmó.
El funcionario destacó que los visitantes no solo participan de los partidos, sino que también utilizan servicios gastronómicos, hoteleros y turísticos.
“Un partido de básquet son cuatro cuartos de diez minutos. El resto del tiempo está para disfrutar la ciudad, para comerse un buen pescado, para llevarse una buena foto de Paraná”, expresó.
Clavenzani señaló que uno de los objetivos es que los participantes regresen posteriormente con sus familias o amigos. “Más que nunca, este gran evento asocia al turismo con el deporte”, sostuvo.
El respaldo de la Provincia y el Municipio
El secretario de Deportes de Entre Ríos, Sebastián Uranga, felicitó a las organizadoras por la continuidad y la calidad del encuentro.
El funcionario destacó que recibe consultas de jugadores de otras provincias interesados en regresar a Paraná para participar del torneo. “Tengo mucha gente de afuera, muchos amigos que me llaman desde febrero o marzo porque quieren venir. Siempre se van contentos por cómo los tratan”, expresó.
Uranga también valoró la capacidad de la organización para sostener un evento de alcance internacional durante más de dos décadas. “Es un enorme orgullo para la ciudad y para la provincia”, afirmó.
Por su parte, Arbitelli destacó que la competencia se consolidó como una cita habitual del calendario deportivo de Paraná y reiteró la invitación a toda la comunidad.
Con 1.350 participantes previstos, seis sedes deportivas y acceso gratuito, la 26ª edición del Encuentro Internacional de Maxibásquet volverá a reunir deporte, turismo y actividades sociales en la capital entrerriana.