Colectivos urbanos: la nueva línea S funcionará con una una frecuencia “de entre 25 y 30 minutos”

Los colectivos urbanos de Paraná incorporarán una nueva línea, la S, desde el domingo 1 de noviembre, junto con modificaciones en los recorridos de las líneas B, M y P. Además, el actual ramal P2 pasará a denominarse R. La subsecretaria de Movilidad y Transporte municipal, Lucrecia Escandón, explicó a Elonce que los cambios buscan ampliar la cobertura y responder a pedidos de vecinos.

La funcionaria señaló que las modificaciones surgieron de la evaluación de los indicadores del servicio y de reuniones con comisiones vecinales. Entre las zonas alcanzadas hay sectores que actualmente no cuentan con cobertura del transporte urbano municipal.

La línea S tendrá su punto de partida en la YPF de Circunvalación, sobre avenida Newbery. Su recorrido incluirá esa avenida, Miguel David, Caputo, Almafuerte, Blas Parera, Churruarín, Rondeau y Almirante Brown.

Cómo funcionará la nueva línea S

Escandón confirmó que la nueva línea comenzará a funcionar con tres unidades. La frecuencia prevista será de aproximadamente 25 a 30 minutos, según las estimaciones municipales.

“Son zonas que eran muy demandadas por los vecinos de nuestra ciudad, que hoy no tenían una cobertura de servicio por parte del transporte urbano de pasajeros”, explicó sobre los sectores que atenderá la S.

Otra modificación será el cambio de denominación de P2 a R. “Consideramos que ya esa línea no es un ramal, sino que es una línea nueva, que tiene una identidad propia”, sostuvo. Agregó que esto dará mayores facilidades a sus usuarios para utilizar el boleto combinado.

La línea B llegará a La Toma

La línea B mantendrá su salida desde barrio Capibá, pero modificará parte de su trayecto. Recorrerá avenida Ramírez, ingresará por Gualeguaychú y retomará Ramírez por Urquiza para conectar con la zona de La Toma, donde circulará por Echeverría y Los Robles.

Hasta ahora, ese barrio contaba exclusivamente con la línea D. Escandón indicó que la incorporación de la B también acercará los colectivos urbanos a urbanizaciones cuyos vecinos debían caminar largas distancias para acceder al servicio sobre Blas Parera.

La funcionaria explicó que la B registraba menos de un pasajero por kilómetro y que su funcionamiento venía siendo evaluado desde hacía varios meses. A partir del cambio, la línea M ampliará su recorrido para cubrir sectores que dejará de atender la B, mientras que la P se acercará a plaza Héroes de Malvinas, en respuesta a pedidos de los barrios Mitre y La Delfina.

Habrá nueva línea y ampliarán recorridos de colectivos urbanos

Dónde consultar los recorridos y las paradas

Las modificaciones comenzarán el 1 de noviembre. Desde esa fecha, la aplicación Arriba Paraná mostrará las nuevas trazas y las paradas habilitadas, tanto para la nueva línea como para los servicios que cambian su recorrido.

El municipio también difundirá la información en las redes de Arriba Paraná y mediante sus canales de comunicación con comisiones vecinales. La Defensoría del Pueblo contará con material gráfico para orientar a los usuarios.

Escandón señaló que continuarán las conversaciones con la comunidad para evaluar ajustes. “En el caso de que tengamos que hacer algunos ajustes de paradas o de horarios y frecuencias”, indicó, el objetivo será mejorar el servicio para los pasajeros de los colectivos urbanos.