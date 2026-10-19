Por obras cambian recorridos de colectivos en Paraná: las líneas afectadas

REDACCIÓN ELONCE
Desde este lunes 19, ocho líneas de colectivos urbanos y metropolitanos modificarán sus recorridos por obras en La Paz y Corrientes. Conocé los desvíos y las paradas provisorias.
Cambios en los recorridos de colectivos en Paraná. Desde este lunes 19 de octubre, distintas líneas del transporte urbano y metropolitano circularán con desvíos temporales debido a trabajos que se realizan en la intersección de las calles La Paz y Corrientes. Las modificaciones afectan a ocho líneas y se mantendrán durante el período de ejecución de las obras.
Las líneas alcanzadas son C, E, G, H1, P2, 15, 20 y 22 AN. Los cambios incluyen recorridos alternativos y paradas provisorias, por lo que se recomendó a los usuarios consultar los trayectos antes de viajar.
Estas modificaciones fueron organizadas según el sentido de circulación de cada línea. En algunos casos, los colectivos utilizarán las calles Salta, Nogoyá y Buenos Aires para retomar sus recorridos habituales, mientras que las unidades metropolitanas tendrán un trayecto alternativo por el sector céntrico.
Cómo serán los desvíos de los colectivos urbanos
Según pudo saber Elonce, las líneas C y E, en su recorrido de ida, circularán por La Paz, Salta, Nogoyá, Buenos Aires y Laprida, para luego retomar su trayecto habitual.
Por su parte, la línea G, en su recorrido de vuelta, y la línea P2, en su recorrido de ida, transitarán por Salta, Nogoyá, Buenos Aires y Laprida, desde donde continuarán con sus recorridos habituales.
En tanto, la línea H1, en su recorrido de ida, realizará el siguiente desvío: Andrés Pazos, Salta, Nogoyá, Buenos Aires y Laprida, antes de reincorporarse a su trayecto habitual.
Cambios en las líneas metropolitanas 15, 20 y 22 AN
Los servicios metropolitanos también tendrán modificaciones temporales. Las líneas 15, 20 y 22 AN circularán por La Paz, Salta, Moreno, Córdoba, Alameda de la Federación y Colón, desde donde retomarán sus recorridos habituales.
Además, se establecieron cinco paradas provisorias para facilitar el ascenso y descenso de pasajeros mientras se desarrollan los trabajos.
Las paradas habilitadas para estos servicios estarán ubicadas en:
- Salta y La Paz.
- Salta y Nogoyá.
- Nogoyá y San Juan.
- Nogoyá y San Martín.
- Buenos Aires, frente al Museo Provincial de Bellas Artes.
Según se informó, los desvíos y las paradas provisorias permanecerán vigentes durante el tiempo que demanden las obras en La Paz y Corrientes. No se precisó una fecha de finalización de los trabajos.
Ante estas modificaciones, desde la comuna recomiendan a los pasajeros planificar sus viajes con anticipación, prestar atención a los recorridos alternativos y verificar los lugares habilitados para tomar el colectivo.