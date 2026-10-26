Video: un motociclista acosó a una mujer en plena calle de Paraná y escapó a toda velocidad

Un motociclista acosó a una mujer en plena calle durante la tarde de este lunes en Paraná y el episodio quedó registrado en un video captado por cámaras de seguridad vecinales. El hecho ocurrió pasadas las 16:30, en la intersección de Reforma Universitaria y Santiago Solioz, cuando la víctima caminaba por la vía pública.

Según se observa en las imágenes, un hombre que circulaba en una motocicleta de 110 centímetros cúbicos se aproximó a la mujer y, al pasar junto a ella, la tocó de manera indebida. Inmediatamente después, aceleró y se dio a la fuga.

El video muestra la rapidez con la que actuó el motociclista, quien aprovechó el momento en que la mujer transitaba por la calle para cometer el ataque y escapar sin detenerse.

El video podría ayudar a identificar al motociclista

Las cámaras de seguridad instaladas en viviendas de la zona permitieron registrar la secuencia del hecho. Las grabaciones podrían resultar importantes para identificar al responsable y reconstruir sus movimientos antes y después del episodio.

El caso generó preocupación por la modalidad del ataque, cometido a plena luz del día contra una mujer que caminaba por la vía pública, indicó Reporte 100.7.

Hasta el momento, no se informó oficialmente si se presentó una denuncia policial ni si el motociclista fue identificado. El registro en video constituye un elemento relevante para un eventual avance de la investigación.