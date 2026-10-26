Lionel Messi recibió una camiseta de Boca de manos de Blas Giunta y posó para una foto

Lionel Messi estuvo presente en un partido de las divisiones juveniles de Boca por la Messi Cup. Blas Giunta le entregó dos camisetas del Xeneize con su apellido en la espalda y ambos protagonizaron una fotografía que llamó la atención.
Lionel Messi recibió una camiseta de Boca durante su participación en la Messi Cup, un torneo internacional Sub 16 que se disputa en Miami. El capitán de la Selección Argentina presenció el encuentro entre los juveniles del Xeneize y Cornellà, oportunidad en la que Blas Giunta, exfutbolista y actual entrenador de las divisiones inferiores del club, le entregó un regalo especial.
El exmediocampista de Boca se acercó al astro rosarino y le obsequió una camiseta azul y oro personalizada con el apellido Messi y su número en la espalda. Además, le entregó una segunda prenda correspondiente al modelo alternativo del conjunto de la Ribera.
El encuentro quedó registrado en una fotografía en la que ambos posaron con la indumentaria del club. La imagen se difundió en las redes sociales y despertó comentarios entre los simpatizantes del Xeneize.
Messi eligió quedarse en Miami y no asistió al Balón de Oro
La presencia del futbolista argentino en el certamen juvenil coincidió con la ceremonia de entrega del Balón de Oro 2026, desarrollada este lunes en Londres. Aunque Messi figuraba entre los 30 nominados al reconocimiento, finalmente decidió no viajar a Inglaterra.
El capitán argentino, ganador de ocho Balones de Oro, permaneció en Estados Unidos debido a una agenda que incluyó compromisos deportivos, institucionales y varios desplazamientos internacionales durante los últimos días.
El viernes había viajado a España para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, en Oviedo. Posteriormente, regresó a Estados Unidos y se incorporó nuevamente a las actividades de Inter Miami.
La participación de Messi en el torneo juvenil
El sábado, el delantero sumó minutos en el encuentro de Inter Miami frente a New York Red Bulls, luego de ingresar durante el segundo tiempo. De esta manera, continuó con su actividad deportiva tras el viaje a territorio español.
El domingo, Messi encabezó en Florida la presentación de una nueva edición de la Messi Cup, competencia que reúne a 16 equipos juveniles de distintos países y se desarrolla en las instalaciones deportivas vinculadas a Inter Miami, publicó TN.
Durante una de las jornadas del certamen, el rosarino aprovechó para observar el partido de Boca y compartir un momento con Blas Giunta. La entrega de las camisetas personalizadas y la fotografía junto al entrenador se convirtieron en una de las imágenes destacadas de su presencia en el torneo.