Tras abandonar en Austin, Franco Colapinto correrá en México: cuándo será la próxima carrera

Franco Colapinto volverá a competir en la Fórmula 1 el próximo fin de semana, cuando se dispute el Gran Premio de la Ciudad de México. Después de abandonar este domingo en Estados Unidos, el piloto de Alpine tendrá su próxima carrera el domingo 1 de noviembre, desde las 17 de la Argentina.

La actividad se desarrollará del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El calendario continuará así sin un fin de semana de pausa entre las competencias de Austin y México.

El argentino llega a esa cita después de retirarse del Gran Premio de Estados Unidos por los daños que sufrió su monoplaza en un incidente con Arvid Lindblad, piloto de Racing Bulls.

Cómo será el fin de semana en México

El Gran Premio de México tendrá el formato habitual, con tres sesiones de entrenamientos libres, clasificación y carrera principal. Los primeros ensayos se realizarán el viernes y la actividad continuará durante el sábado.

La competencia del domingo está prevista a 71 vueltas sobre el circuito de 4,304 kilómetros. El trazado se encuentra en la Ciudad de México, a más de dos mil metros sobre el nivel del mar.

Para Franco Colapinto, será la siguiente oportunidad de completar una carrera después de los inconvenientes que atravesó en las últimas fechas. En Austin no pudo llegar a la bandera a cuadros, tras haber comenzado desde el fondo de la grilla.

El abandono en el Gran Premio de Estados Unidos

El piloto argentino había recibido una penalización de diez posiciones por el reemplazo de un componente electrónico de su Alpine. Durante la carrera, el contacto con Lindblad provocó daños que le impidieron continuar.

“Se me rompió la parte derecha del auto después del toque con él”, explicó Colapinto al referirse al incidente. El abandono se sumó a los registrados en la Sprint y en la carrera principal de Singapur por fallas en su monoplaza.

El antecedente inmediato de Franco Colapinto en México fue su participación de 2025, cuando terminó en el puesto 16, detrás de su compañero Pierre Gasly. Este año volverá al mismo escenario con el inicio de los entrenamientos programado para el viernes.