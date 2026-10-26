Frailes de todo el país lanzaron una canción para recibir al papa León XIV: incluye referencias al Paraná

Los frailes dominicos de Argentina y Chile lanzaron una canción para recibir al papa León XIV, en coincidencia con la confirmación de su próxima visita al país. La producción musical y audiovisual reunió a religiosos, músicos, cantantes y bailarines, con un mensaje centrado en la fe, la esperanza y la fraternidad.

La iniciativa fue impulsada por la Orden de Predicadores, con la participación de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA) y el CEOP. Aunque ya existía una canción oficial para la visita papal, los religiosos decidieron presentar una nueva composición destinada a acompañar la preparación espiritual de los fieles.

La obra fue compuesta por fray José Antonio María Poblete Laval, quien escribió la letra y la música. La interpretación principal estuvo a cargo de fray Lucas Borda, acompañado por distintas voces y un coro que aportó un carácter colectivo a la propuesta.

Una canción que recorre las distintas regiones argentinas

Uno de los aspectos destacados de la composición fue su referencia a la identidad nacional y a las expresiones religiosas presentes en distintas regiones del territorio argentino.

La letra comenzó con una bienvenida al Pontífice: "Llegas como brisa del cielo eterno y tocas a la puerta de nuestro pueblo". A lo largo de la canción también se repitió una frase que sintetizó su mensaje central: "En el alma de Argentina está Jesús".

Por amor de mi Argentina | Canción para recibir al Papa León XIV | Frailes Dominicos

El recorrido musical incluyó menciones a la Virgen de Luján, las plazas, los campos y los viñedos. También incorporó referencias a Cuyo, el norte argentino, el Paraná y el sur del país, con el propósito de representar a las comunidades que esperan la llegada del Santo Padre.

Un mensaje de fe, esperanza y fraternidad

La fraternidad ocupó un lugar central en la propuesta de los dominicos. En una de las estrofas, los intérpretes expresaron: "Uno, con el Papa León hoy somos. Uno, en la mesa de todos somos".

El estribillo, por su parte, destacó la presencia de Jesús en los sectores más vulnerables y en diferentes expresiones de la vida cotidiana. La letra hizo referencia al rostro de los pobres, la naturaleza, las flores y los elementos de la celebración eucarística, como el pan y el vino.

De esta manera, los religiosos buscaron transmitir un mensaje de unidad y participación comunitaria, mediante una producción artística que combinó espiritualidad, música e identidad argentina.

Músicos y bailarines participaron de la producción

Además de fray Lucas Borda como solista, participaron en los coros Santiago José Catalán, Gabriel Nicolás Rodas, fray José Antonio María Poblete Laval, Francesco María Mazza y el coro Pier Giorgio Frassati, perteneciente al Proyecto Éfeso.

La grabación, mezcla y masterización estuvieron a cargo de Francesco María Mazza, quien también interpretó el bajo. La instrumentación se completó con Marcos Flores en guitarra, Javier Acevedo en acordeón e Ignacio Monet en bombo.

La producción audiovisual estuvo a cargo de Milagros Jaramillo y fray Gustavo Sanches Gómez, mientras que las cámaras fueron responsabilidad de fray Martín María Cescutti.

Una bienvenida al Papa desde el arte

El proyecto también incorporó intervenciones de danza realizadas por artistas de Tucumán y Buenos Aires. Participaron Mariana del Pilar Castro Borrás y Santiago Jesús Vázquez, de Tucumán, junto con Pamela Patiño y Juan Ignacio Schmidt, de Buenos Aires.

Las tareas de marketing y comunicación estuvieron a cargo de Mauro Gómez y Zelaya Julieta. La participación de artistas y religiosos de diferentes provincias permitió ampliar la representación territorial de la iniciativa.

Con esta producción, los dominicos de Argentina y Chile, la UNSTA y el CEOP expresaron su bienvenida al papa León XIV, mediante una canción que vinculó la fe católica con las tradiciones y los paisajes argentinos.

La obra se presentó en una jornada marcada por la confirmación de la visita del Pontífice al país y buscó acompañar la expectativa de los fieles con un mensaje de unidad, sintetizado en su frase principal: "En el alma de Argentina está Jesús".