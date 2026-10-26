La Cocina del Once preparó dos platos con cerdo y un cheesecake de mascarpone con frutillas

REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once presentó tres recetas elaboradas por el chef Sebastián Rodríguez Vivanco: un sándwich de focaccia con lomito, carré de cerdo con salsa agridulce y arroz rebozado, y un cheesecake de mascarpone con frutillas. Los ingredientes y el paso a paso.
La Cocina del Once presentó este lunes una nueva edición con tres preparaciones que combinaron carne de cerdo, vegetales y un postre con frutas. El chef Sebastián Rodríguez Vivanco elaboró un sándwich de focaccia con lomito, carré deshuesado con salsa agridulce y un cheesecake de mascarpone con frutillas.
El programa, conducido por Danisa Todoro, volvió a reunir propuestas gastronómicas con productos regionales. En esta oportunidad, se utilizaron productos entrerrianos de Granalier, con recetas pensadas para reproducir en casa.
La propuesta incluyó una entrada caliente, un plato principal acompañado por arroz rebozado y puré de verduras asadas, y un postre cremoso con salsa de frutillas.
Sándwich de focaccia con lomito y queso tybo
Para la entrada, Rodríguez Vivanco utilizó 100 gramos de lomito Granalier, pan de focaccia, 50 gramos de queso crema, una cucharada de pesto, un tomate en rodajas, media cebolla caramelizada, orégano y 50 gramos de queso tybo.
La preparación comenzó calentando el pan de focaccia en una plancha grill o en el horno junto con el queso. Luego, incorporó el lomito, el queso crema, el pesto, el tomate y la cebolla caramelizada, condimentada con orégano.
Una vez armado, el sándwich volvió al horno durante tres minutos para integrar los sabores y fundir el queso. Finalmente, se sirvió caliente.
Carré de cerdo con salsa agridulce y arroz rebozado
El plato principal tuvo como protagonista 200 gramos de carré de cerdo deshuesado. Para la salsa se utilizaron un cuarto de taza de kétchup, dos cucharadas de salsa de soja, un diente de ajo, ají a gusto, una cucharadita de vinagre, sal, un cuarto de taza de agua, una cucharadita de almidón de maíz y una cucharada y media de azúcar.
El chef cortó la carne en tiras, incorporó los ingredientes de la salsa y cocinó la preparación a fuego lento hasta conseguir una consistencia espesa.
Para el arroz rebozado utilizó 120 gramos de arroz, harina, un huevo, sal, provenzal, pan rallado y aceite para freír. Además, preparó una salsa bechamel con 30 gramos de manteca, 60 gramos de leche y 30 gramos de harina.
Primero cocinó el arroz blanco y lo dejó enfriar. Luego elaboró la bechamel, mezcló ambas preparaciones y formó una hamburguesa. Tras enfriarla, la pasó por harina, huevo y dos veces por pan rallado, antes de freírla.
Como acompañamiento, preparó un puré con 50 gramos de zapallito, 50 gramos de cebolla, 35 gramos de pimientos y 80 gramos de zapallo. Las verduras se cocinaron al horno y posteriormente se procesaron hasta obtener una textura uniforme.
Cheesecake de mascarpone con salsa de frutillas
Para el postre se utilizaron cuatro yemas, 150 gramos de azúcar, una cucharada de almidón de maíz, 150 gramos de queso mascarpone y ralladura de limón. La cobertura llevó 100 gramos de frutillas y 50 gramos de azúcar.
La elaboración comenzó mezclando las yemas con el azúcar, el almidón, el mascarpone y la ralladura de limón. La preparación se llevó al fuego hasta espesar y posteriormente se distribuyó en cazuelas para enfriar.
Por separado, las frutillas se cortaron en trozos y se cocinaron con el azúcar hasta formar una mermelada. Finalmente, la salsa se colocó sobre la crema de mascarpone, completando el postre de La Cocina del Once.