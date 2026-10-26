Abren concurso para cubrir Secretarías de Juzgados de Paz en 12 localidades de Entre Ríos

Los concursos del Poder Judicial de Entre Ríos permitirán cubrir cargos de secretarios y secretarias en 12 Juzgados de Paz de la provincia y en la Cámara de Apelaciones, Sala II Laboral, de Gualeguaychú. Las convocatorias fueron difundidas este lunes 26 de octubre y contemplan diferentes fechas, requisitos y modalidades de inscripción.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) abrió un concurso de oposición y antecedentes para cubrir Secretarías vacantes de Juzgados de Paz. Las postulaciones deberán realizarse exclusivamente por internet, desde las 7:30 del 11 de noviembre hasta las 13 horas del 26 de noviembre de 2026.

Cada aspirante podrá inscribirse en todas las vacantes correspondientes a una sola jurisdicción. Para hacerlo, deberá completar el formulario disponible en la página oficial del Poder Judicial y adjuntar la documentación exigida para acreditar los requisitos de admisibilidad.

En qué localidades se cubrirán las vacantes

Los cargos están distribuidos en tres categorías. En la primera se encuentran los Juzgados de Paz de Federal, Rosario del Tala y Villaguay.

La segunda categoría comprende Santa Elena, correspondiente a la jurisdicción La Paz; General Campos, de San Salvador; y Maciá, perteneciente a Tala.

En la tercera categoría figuran Ibicuy, San Jaime de la Frontera, Villa Urquiza, Villa San Marcial, Villa Mantero y Villa Paranacito. Estas localidades corresponden a las jurisdicciones de Ibicuy, Chajarí, Paraná y Uruguay, según cada caso.

Cuáles son los requisitos para postularse

Los interesados deberán ser ciudadanos argentinos, mayores de 25 años y contar con residencia inmediata mínima de dos años en el departamento o distrito donde ejercerían sus funciones.

También se exige título de abogado expedido por una universidad reconocida y una antigüedad mínima de cinco años desde su expedición y/o en la función judicial provincial. Deberán presentar DNI, título y certificado de antecedentes penales emitido dentro de los tres meses anteriores a la inscripción.

Otro requisito es no registrar denuncias en el Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia (REJUCAV) durante los cinco años anteriores al llamado. Esta condición será verificada por el propio STJ.

Concurso para la Cámara Laboral de Gualeguaychú

Por otra parte, la Cámara de Apelaciones de Gualeguaychú, Sala II Laboral, convocó a concurso para cubrir un cargo titular de secretario o secretaria. La inscripción será del 2 al 6 de noviembre, de 8 a 12 horas, en Mitre 25.

Los aspirantes deberán presentar DNI, títulos y antecedentes respaldados documentalmente, además de informar un correo electrónico para recibir notificaciones. También tendrán que enviar una copia digital de la documentación a camlab-gchu@jusentrerios.gov.ar.

El examen de oposición se realizará el 20 de noviembre, a las 14:30. Será escrito, en computadora, mediante Lex Doctor, y tendrá una duración máxima de cinco horas. Incluirá temas jurídicos, elaboración de proyectos y resoluciones, y búsqueda de jurisprudencia.

Dónde consultar los concursos

Las bases, reglamentos y condiciones de ambas convocatorias están publicados en el sitio oficial del Poder Judicial de Entre Ríos.

Para los Juzgados de Paz, la inscripción será electrónica. En cambio, para la Cámara Laboral de Gualeguaychú se exige presentación presencial y envío de documentación digital.

Los interesados pueden consultar los requisitos, el reglamento y toda la información sobre el concurso para las Secretarías de Juzgados de Paz en la página oficial del Poder Judicial de Entre Ríos. Asimismo, las bases, el reglamento y el temario del concurso para la Cámara Laboral de Gualeguaychú están disponibles en el mismo sitio web.