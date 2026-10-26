River espera los estudios de Aníbal Moreno: está en duda para el Superclásico

River aguarda los resultados de los estudios médicos de Aníbal Moreno para determinar si podrá disputar el Superclásico ante Boca del próximo domingo. El mediocampista salió reemplazado a los quince minutos del triunfo frente a Racing, con una molestia en el gemelo derecho y la reaparición del dolor por una discopatía lumbar.

La salida del volante dejó una incógnita para el encuentro del 1 de noviembre en la Bombonera. El alcance de la molestia muscular todavía no fue confirmado y será evaluado a partir de los exámenes.

Moreno había regresado ante Belgrano, en Córdoba, después de 45 días de inactividad. Tras esa presentación, volvió a ser titular este domingo en el Monumental, pero debió abandonar el partido durante el primer tiempo.

Qué dijo Ponzio sobre la situación de Moreno

En la conferencia posterior al encuentro, Leonardo Ponzio se refirió al problema lumbar del futbolista. “Es lo que había tenido anteriormente, y se resintió, pero no está descartado, porque se recupera”, explicó.

Según informó TyC Sports, la preocupación también está centrada en el gemelo derecho. Los estudios permitirán precisar si existe una lesión y evaluar sus posibilidades de llegar al duelo ante Boca.

La situación de Moreno se suma a la baja de Fausto Vera, quien sufrió un desgarro frente a Belgrano. De esta manera, River tiene condicionadas dos de sus opciones para ocupar el mediocampo central.

Lucas Silva aparece como alternativa

Si Moreno no logra recuperarse, el juvenil Lucas Silva aparece como una opción para el puesto. El futbolista tiene 19 años y acumula diez partidos en Primera División.

Ponzio deberá evaluar durante la semana cómo conformar el mediocampo y qué acompañamiento darle al juvenil si finalmente le toca jugar. La decisión dependerá, entre otros factores, de la evolución de Moreno.

LA MALA NOTICIA PARA RIVER EN EL TRIUNFO ANTE RACING: Aníbal Moreno se lesionó y pidió el cambio a una semana del Superclásico ante Boca. https://t.co/V4IJvsQkty — SportsCenter (@SC_ESPN) October 26, 2026

Por el momento, el cuerpo técnico no confirmó el equipo para visitar a Boca. Los próximos entrenamientos y la información médica serán determinantes para definir la formación de River.

Driussi entrenó con normalidad

Sebastián Driussi participó este lunes del entrenamiento con normalidad, después de no haber sido utilizado ante Racing. Ponzio explicó que el delantero había sentido una molestia durante los movimientos previos al partido.

“Le surgió en la entrada en calor un pequeño dolor lumbar, me decía que no podía picar”, detalló el entrenador. Ese inconveniente hizo que no fuera una alternativa durante el encuentro en el Monumental.

Su participación en la práctica lo mantiene con posibilidades de estar disponible para el Superclásico. Mientras sigue su evolución, River concentra la atención en los estudios de Moreno y en la preparación del partido del domingo.