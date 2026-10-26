Murió un hombre de 70 años que había sido golpeado durante un asalto en Concordia: hay dos detenidos

Murió un hombre golpeado durante un asalto en Concordia. Se trata de Miguel Godoy, de 70 años, quien falleció este lunes 26 de octubre luego de permanecer internado por las graves lesiones sufridas durante un violento episodio ocurrido en su domicilio de calle Güemes, en el barrio José Hernández.

La víctima había sido atacada el pasado 13 de octubre y, cuatro días después, sufrió una descompensación que motivó su internación. Su fallecimiento fue confirmado este lunes, mientras continúa la investigación judicial para esclarecer las circunstancias del hecho.

Según informó Concordia Policiales, la fiscal Daniela Montangie ordenó realizar una autopsia para establecer las causas de la muerte y determinar su relación con las lesiones provocadas durante el asalto.

Dos detenidos por el violento asalto

Por el hecho permanecen detenidos dos hombres, que fueron capturados el lunes 19 de octubre tras una orden emitida por la jueza de Garantías Gabriela Seró, a pedido de la Fiscalía.

Los sospechosos fueron identificados mediante una investigación de la comisaría Segunda, que incluyó declaraciones de testigos presenciales y otras medidas destinadas a reconstruir lo ocurrido.

El viernes pasado, la Justicia dispuso 15 días de prisión preventiva para ambos imputados. Durante ese período estaba previsto realizar ruedas de reconocimiento e incorporar nuevas pruebas a la causa.

Cómo ocurrió el ataque en la vivienda

El asalto se produjo el 13 de octubre, mientras Concordia atravesaba un corte generalizado del suministro eléctrico. Según la hipótesis fiscal, los sospechosos habrían ingresado a la vivienda con la intención de robar una garrafa.

En esas circunstancias, se habría producido un forcejeo con Godoy, quien habría recibido golpes y perdido el equilibrio, hasta caer y golpearse el rostro contra una mesa.

Las lesiones sufridas derivaron posteriormente en su internación y fallecimiento. Ahora, los resultados de la autopsia serán determinantes para establecer si existe una relación causal entre la agresión y la muerte, lo que podría modificar la situación procesal de los dos detenidos.