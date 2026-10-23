Entró en monopatín eléctrico, estafó a una jubilada por US$400.000 y fue detenido en Concordia: el video

Un hombre de 36 años fue detenido en Concordia, acusado de participar en una estafa bajo la modalidad del “cuento del tío” contra una mujer de 75 años en Avellaneda, Santa Fe. El sospechoso se habría hecho pasar por empleado bancario para llevarse 400.000 dólares.
Un hombre de 36 años fue detenido en Concordia, Entre Ríos, acusado de estafar a una jubilada de 75 años y llevarse 400.000 dólares mediante la modalidad conocida como “cuento del tío”. El hecho ocurrió a mediados de marzo en la ciudad santafesina de Avellaneda, donde el sospechoso se habría presentado como empleado bancario para engañar a la víctima.
El detenido fue identificado mediante las iniciales M.J.R. y su captura estuvo a cargo de efectivos de la Policía de Entre Ríos. Posteriormente, el traslado hacia Santa Fe quedó bajo responsabilidad de la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial.
La investigación se encuentra bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación de Reconquista, con intervención del fiscal Nicolás Maglier. Los investigadores buscan esclarecer las circunstancias de la maniobra y determinar la responsabilidad del sospechoso en la sustracción del dinero.
Cómo fue el cuento del tío de los 400 mil dólares
La estafa ocurrió al mediodía en una vivienda ubicada frente a la plaza principal de Avellaneda, perteneciente a un reconocido empresario de la zona. La víctima fue una mujer de 75 años que recibió la visita de un hombre que se presentó como trabajador de una entidad bancaria.
Según la investigación, el sospechoso utilizó un argumento vinculado con una supuesta modificación en la circulación de dólares estadounidenses. Le aseguró a la jubilada que debía cambiar urgentemente los billetes por otros de una serie nueva, porque los que tenía “iban a perder la mitad de su valor”.
Para reforzar el engaño, el hombre le manifestó que su esposo la esperaba en una sucursal bancaria para concretar la operación. De esta manera, habría generado una situación de urgencia que llevó a la mujer a entregarle una importante suma de dinero en efectivo.
Las cámaras registraron la maniobra
El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad instaladas en el interior de la vivienda. Las imágenes, difundidas por el medio Reconquista HOY, permitieron reconstruir parte de los movimientos del sospechoso durante su permanencia en el domicilio.
En la grabación se observó al hombre ingresar a la propiedad a cara descubierta y acompañar a la jubilada hasta una de las habitaciones. Allí, la mujer le entregó una bolsa de tela violeta que contenía los 400.000 dólares en efectivo.
Luego de recibir el dinero, el sospechoso caminó nuevamente hacia la entrada acompañado por la víctima y abandonó el lugar a bordo de un monopatín eléctrico, el mismo vehículo en el que había llegado.
La detención en Concordia
Tras avanzar con la investigación, las autoridades lograron localizar al sospechoso en Concordia, donde efectivos de la Policía de Entre Ríos concretaron su detención.
El procedimiento permitió poner al acusado a disposición de las autoridades judiciales santafesinas, que continuarán con las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho.
La causa permanece en investigación bajo la intervención del fiscal Nicolás Maglier, mientras se procura determinar el recorrido del dinero sustraído y establecer las circunstancias de la estafa millonaria.